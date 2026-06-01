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Farmacias Benavides acelera salida de Bolsa tras una década atrapada entre litigios y baja bursatilidad

La farmacéutica regiomontana dejará de cotizar en el mercado público después de más de una década de intentos, en un movimiento ligado a su reestructuración corporativa.
lun 01 junio 2026 06:31 PM
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Farmaicias Benavides tiene más de 1,000 farmacias y 500 consultorios médicos. (Foto: Farmacias Benavides/Facebook)

Farmacias Benavides está cerca de cerrar una etapa de más de tres décadas como empresa pública. La cadena farmacéutica, que comenzó como una pequeña botica regiomontana y hoy opera más de 1,100 farmacias y 500 consultorios médicos en México, avanza hacia un desliste largamente esperado tras años de baja bursatilidad, disputas legales y una presencia cada vez más simbólica en el mercado accionario.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) inició el procedimiento administrativo para cancelar la inscripción de las acciones de la compañía en el Registro Nacional de Valores, un paso que destraba un proceso que permaneció prácticamente congelado desde 2014, cuando la empresa solicitó abandonar el mercado bursátil tras ser adquirida por Alliance Boots. El 26 de mayo, la compañía hizo del conocimiento del público inversionista esta situación a través de un comunicado.

Con ello, Farmacias Benavides se prepara para poner fin a una historia bursátil iniciada el 28 de abril de 1993 en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), después de años en los que sus títulos dejaron de representar una alternativa atractiva para los inversionistas.

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La señal más clara de ese desgaste está en el comportamiento de su acción. Los títulos de la empresa, identificados con la clave de pizarra BEVIDES, cotizan actualmente en 25.44 pesos por acción, prácticamente sin movimiento diario. Durante los últimos 12 meses, el papel apenas osciló entre 25 y 26 pesos.

La limitada operación de sus títulos llevó incluso a que participantes del mercado la catalogaran como una “acción zombie”, una etiqueta utilizada para compañías con escaso volumen de operación y una reducida participación pública.

La empresa mantiene una capitalización bursátil cercana a 10,101 millones de pesos, una valuación que se ha mantenido prácticamente inmóvil precisamente por la ausencia de operaciones relevantes en el mercado.

“La poca bursatilidad no logra reflejar el verdadero valor de la empresa y, así, estar listada no le otorga los beneficios que de otra manera podría lograr”, dice Carlos Hermosillo, analista bursátil independiente.

Una salida pausada por litigios y reestructura

Pero el deterioro bursátil no necesariamente reflejaba problemas operativos. Mientras su presencia en Bolsa perdía relevancia, la compañía continuó expandiendo su negocio y fortaleciendo indicadores financieros.

Durante el primer trimestre del año, Farmacias Benavides reportó ventas por 5,738 millones de pesos, un crecimiento de 28.5% respecto al mismo periodo del año anterior. Su EBITDA aumentó 93 millones de pesos para ubicarse en 582 millones, mientras que la utilidad neta alcanzó 104 millones de pesos, equivalente a un incremento anual de 15.6%.

La desconexión entre desempeño operativo y desempeño bursátil explica parte del impulso detrás del desliste, aunque los analistas consideran que el caso responde más a una transformación corporativa que a una inconformidad con la valuación del mercado.

“El caso de Benavides es especial”, dice Francisco Delgado, analista independiente. “Ellos no están mirando una valuación que no les gusta y que los llevó a decidir que el mejor uso de su efectivo era el desliste, sino que su abandono de la Bolsa entra en la categoría de reestructura, como sucedió con Maxcom y Aeroméxico, aunque sean reestructuras muy distintas”, añade.

La intención de abandonar el mercado no es nueva. En 2014, Alliance Boots tomó el control de la compañía mexicana y ese mismo año integró operaciones con Walgreens para formar Walgreens Boots Alliance, grupo que heredó indirectamente la participación en Benavides. Sin embargo, el proceso encontró obstáculos casi de inmediato.

El fondo chileno Moneda Renta impugnó el desliste al cuestionar las condiciones ofrecidas a los accionistas minoritarios, argumentando que el precio propuesto no reflejaba adecuadamente el valor de la compañía. La disputa derivó en una batalla legal que retrasó por más de una década la cancelación del registro bursátil.

La reactivación del procedimiento ocurre además en un momento de cambios importantes para la estructura accionaria internacional de la cadena.

El desliste llega después de que Walgreens Boots Alliance fuera adquirida por el fondo Sycamore, operación en la que Farmacias Benavides quedó fuera, una exclusión que abre interrogantes sobre el papel estratégico que jugará el negocio mexicano dentro del portafolio global.

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La apuesta ahora está en salud y expansión operativa

Más allá del simbolismo financiero, abandonar la Bolsa implica beneficios operativos concretos.

“Si es mejor estar o no en Bolsa depende de la situación de cada empresa, pero no hay que olvidar que estar listado da acceso a financiamiento de deuda y capital en mejores condiciones. Además, facilita la obtención de préstamos internacionales o mejores calificaciones crediticias”, explica Delgado.

A cambio, la empresa reducirá costos asociados a cuotas de mantenimiento, reportes regulatorios y obligaciones de información trimestral, recursos que podrían redirigirse a la operación.

Ese enfoque operativo ocurre en un mercado farmacéutico cada vez más competido, donde la batalla dejó de concentrarse únicamente en la venta de medicamentos para extenderse a servicios médicos, programas de lealtad, marcas propias y atención primaria.

La compañía mantiene inversiones para fortalecer su presencia en Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Puebla, Quintana Roo y Yucatán, mientras acelera la expansión de Benamedic, su red de consultorios que ofrece consultas médicas, pruebas diagnósticas, vacunación y servicios complementarios.

También busca aumentar el peso de sus marcas propias y renovar su ecosistema de fidelización, aunque todavía no revela qué proporción representan estas líneas dentro de las ventas consolidadas.

La apuesta ocurre en un mercado con perspectivas favorables. De acuerdo con Expert Market Research, el sector farmacéutico mexicano tuvo un valor de 58,330 millones de dólares el año pasado y podría alcanzar 131,880 millones hacia 2035.

Para Farmacias Benavides, salir de Bolsa representa el cierre de una etapa financiera que llevaba años perdiendo relevancia y el inicio de otra enfocada en competir en una industria donde la presión competitiva crece cada trimestre.

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FARMACIAS BENAVIDES S.A. DE C.V. Bolsa Mexicana de Valores FARMACIAS BENAVIDES, S.A.B. DE C.V.

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