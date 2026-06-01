La señal más clara de ese desgaste está en el comportamiento de su acción. Los títulos de la empresa, identificados con la clave de pizarra BEVIDES, cotizan actualmente en 25.44 pesos por acción, prácticamente sin movimiento diario. Durante los últimos 12 meses, el papel apenas osciló entre 25 y 26 pesos.

La limitada operación de sus títulos llevó incluso a que participantes del mercado la catalogaran como una “acción zombie”, una etiqueta utilizada para compañías con escaso volumen de operación y una reducida participación pública.

La empresa mantiene una capitalización bursátil cercana a 10,101 millones de pesos, una valuación que se ha mantenido prácticamente inmóvil precisamente por la ausencia de operaciones relevantes en el mercado.

“La poca bursatilidad no logra reflejar el verdadero valor de la empresa y, así, estar listada no le otorga los beneficios que de otra manera podría lograr”, dice Carlos Hermosillo, analista bursátil independiente.

Una salida pausada por litigios y reestructura

Pero el deterioro bursátil no necesariamente reflejaba problemas operativos. Mientras su presencia en Bolsa perdía relevancia, la compañía continuó expandiendo su negocio y fortaleciendo indicadores financieros.

Durante el primer trimestre del año, Farmacias Benavides reportó ventas por 5,738 millones de pesos, un crecimiento de 28.5% respecto al mismo periodo del año anterior. Su EBITDA aumentó 93 millones de pesos para ubicarse en 582 millones, mientras que la utilidad neta alcanzó 104 millones de pesos, equivalente a un incremento anual de 15.6%.

La desconexión entre desempeño operativo y desempeño bursátil explica parte del impulso detrás del desliste, aunque los analistas consideran que el caso responde más a una transformación corporativa que a una inconformidad con la valuación del mercado.

“El caso de Benavides es especial”, dice Francisco Delgado, analista independiente. “Ellos no están mirando una valuación que no les gusta y que los llevó a decidir que el mejor uso de su efectivo era el desliste, sino que su abandono de la Bolsa entra en la categoría de reestructura, como sucedió con Maxcom y Aeroméxico, aunque sean reestructuras muy distintas”, añade.

La intención de abandonar el mercado no es nueva. En 2014, Alliance Boots tomó el control de la compañía mexicana y ese mismo año integró operaciones con Walgreens para formar Walgreens Boots Alliance, grupo que heredó indirectamente la participación en Benavides. Sin embargo, el proceso encontró obstáculos casi de inmediato.

El fondo chileno Moneda Renta impugnó el desliste al cuestionar las condiciones ofrecidas a los accionistas minoritarios, argumentando que el precio propuesto no reflejaba adecuadamente el valor de la compañía. La disputa derivó en una batalla legal que retrasó por más de una década la cancelación del registro bursátil.

La reactivación del procedimiento ocurre además en un momento de cambios importantes para la estructura accionaria internacional de la cadena.

El desliste llega después de que Walgreens Boots Alliance fuera adquirida por el fondo Sycamore, operación en la que Farmacias Benavides quedó fuera, una exclusión que abre interrogantes sobre el papel estratégico que jugará el negocio mexicano dentro del portafolio global.