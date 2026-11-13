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Espacio aéreo de EU está abierto de nuevo y descartan ciberataque; culpan a "hardware viejo"

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin dijo que "no hubo ciberataque" y que "no hay conexión entre esto y Microsoft"
vie 13 noviembre 2026 08:29 PM
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Un pasajero observa la afectación en vuelos tras el cierre del espacio aéreo estadounidense este viernes.
El detenimiento de vuelos llegó a este lado de la frontera. Según el último corte en el AICM afectó 40 vuelos y más de 6,000 pasajeros. (ADAM GRAY/Getty Images via AFP)

Estados Unidos levantó este viernes la suspensión nacional de despegue de vuelos después de varias horas. Altos funcionarios explicaron que la interrupción no se debió a un ciberataque o una falla vinculada a Microsoft.

Sean Duffy, secretario de Transporte, declaró que el espacio aéreo estadounidense ya estaba abierto, al cabo de unas cuatro horas, y culpó a un "hardware viejo" por el caos en los aeropuertos.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin dijo a periodistas que "no hubo ciberataque" y que "no hay conexión entre esto y Microsoft".

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En México, la situación implicó diversas afectaciones a aerolíneas nacionales como Viva, Volaris y Aeroméxico. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el último corte expuso que fueron 40 vuelos y más de 6,000 vuelos los afectados.

El mercado norteamericano representó el 77.3% del total de pasajeros transportados en operaciones regulares internacionales desde México en lo que va del año. En ello, Estados Unidos representó el 85.6% del total.

De acuerdo con los últimos datos de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), de enero a septiembre, los pasajeros movilizados entre ambos países fueron 28 millones 320,521 personas.

Con información de AFP. Más contenido en breve...

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La AFAC informó que, a las 19:44 horas, tiempo del centro de México, la autoridad aeronáutica estadounidense dio a conocer la reanudación de las operaciones aéreas desde y hacia Estados Unidos.

“Se espera que, en las próximas horas, las operaciones aéreas hacia las distintas ciudades de Estados Unidos se restablezcan de manera paulatina”.

La autoridad mexicana añadió que las aerolíneas informarán, de manera oportuna, a los pasajeros sobre los horarios de salida de sus vuelos, mientras que los aeropuertos internacionales de México estarán atentos a la recepción de las aeronaves procedentes de Estados Unidos.

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Transporte aéreo Asociación de Transporte Aéreo Internacional Estados

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