Estados Unidos levantó este viernes la suspensión nacional de despegue de vuelos después de varias horas. Altos funcionarios explicaron que la interrupción no se debió a un ciberataque o una falla vinculada a Microsoft.

Sean Duffy, secretario de Transporte, declaró que el espacio aéreo estadounidense ya estaba abierto, al cabo de unas cuatro horas, y culpó a un "hardware viejo" por el caos en los aeropuertos.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin dijo a periodistas que "no hubo ciberataque" y que "no hay conexión entre esto y Microsoft".