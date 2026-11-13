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Paralización de vuelos en EU impacta a las aerolíneas mexicanas desde el AICM hasta Monterrey

La autoridad aeronáutica estadounidense pidió que todos los vuelos programados hacia aquel país desde México permanezcan en tierra hasta que se autorice su reanudación.
vie 13 noviembre 2026 05:18 PM
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Dos aviones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Los vuelos hacia Estados Unidos concentran el 80% de los vuelos internacionales del mercado aéreo mexicano. (Arkadij Schell/Getty Images)

La autoridad aeronáutica en Estados Unidos (FAA) emitió este viernes la suspensión del despegue de todos sus vuelos como consecuencia de un problema de comunicaciones que está afectando las torres de control de tráfico aéreo de aquel país, pero las afectaciones están llegando de este lado de la frontera.

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), expresó que por parte de Estados Unidos se solicitó que todas las aeronaves en los puertos mexicanos con vuelos programados hacia aquel país permanezcan en tierra hasta que las autoridades aeronáuticas estadounidenses autoricen la reanudación de vuelos.

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Ante ello, la autoridad mexicana pidió a los pasajeros con vuelos programados consultar los canales oficiales de sus respectivas aerolíneas y de los grupos aeroportuarios correspondientes para conocer el estado de sus vuelos.

“La AFAC mantiene seguimiento a la situación en coordinación con las autoridades correspondientes y continuará informando oportunamente sobre cualquier actualización relacionada con la reanudación de vuelos”, señaló la autoridad aeronáutica en México a través de su cuenta de X.

De acuerdo con los últimos datos de la AFAC, el mercado norteamericano representó el 77.3% del total de pasajeros transportados en operaciones regulares internacionales desde México. En ello, Estados Unidos representó el 85.6% del total.

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, afirmó que todos los vuelos estaban localizados y que no había motivo para que el público tuviera miedo.

"No hay motivo para que el público tenga miedo o se preocupe por sus seres queridos. Esto no es otro 11-S", dijo el secretario de Seguridad Nacional, añadiendo que se trató de una interrupción en las telecomunicaciones.

Las afectaciones en el AICM

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) expresó que ante las restricciones de las operaciones aéreas en Estados Unidos, los vuelos programados desde y hacia ese país están presentado afectaciones, por lo que recomendó también a los usuarios mantenerse al tanto.

Por ello, "recomendamos a las personas pasajeras con vuelos programados entre el #AICM y destinos estadounidenses mantener comunicación con su aerolínea para verificar el estatus de su vuelo y conocer posibles modificaciones en su itinerario".

Con corte a las 19:00 horas de este viernes, el aeropuerto capitalino registra 40 vuelos y 6,197 pasajeros afectados.

En tanto, el AICM, controlado por la Secretaría de Marina, añadió que la administración portuaria permanecerá atenta a la evolución de la situación y sus repercusiones en las operaciones aéreas.

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Las repercusiones en Monterrey

El Aeropuerto Internacional de Monterrey, operado por Grupo Aeroportuario del Centro Norte, señaló que por las restricciones, algunos vuelos están presentando afectaciones e itinerarios modificados.

Al igual que el AICM, pidió a los pasajeros mantenerse al tanto de los vuelos programados desde el aeropuerto de Monterrey hacia Estados Unidos a través de un contacto directo con su aerolínea.

“El Aeropuerto permanece atento a la evolución de la situación operativa para brindar el apoyo necesario en nuestras terminales”, expresó a través de su cuenta de X.

Las aerolíneas mexicanas

Volaris, una de las aerolíneas mexicanas de bajo costo, señaló que por las restricciones, algunos de sus vuelos podrían experimentar demoras o cancelaciones.

“Estamos dando seguimiento puntual a la situación y trabajando en coordinación con las autoridades aeroportuarias para atender cualquier afectación y mantener informados a nuestros clientes”, expuso.

Ante ello, invitó a quienes tienen vuelos programados hacia Estados Unidos consultar el estado de su vuelo a través de sus canales oficiales como su aplicación antes de trasladarse al aeropuerto.

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Aeroméxico señaló que, como todas las operaciones aéreas desde y hacia Estados Unidos se encuentran suspendidas hasta nuevo aviso, esto está generando afectaciones en diversos vuelos. Por lo anterior, la aerolínea mexicana pidió a través de su cuenta de X que los pasajeros con vuelos programados ingresaran a sus canales digitales para conocer el estado de sus vuelos.

Grupo Aeroportuario del Pacífico Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), que ve en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara su principal terminal aérea, expuso que ya se están presentando afectaciones en las operaciones aéreas con origen y destino a Estados Unidos.

“La regularización de estos vuelos estará sujeta al restablecimiento de las condiciones operativas por parte de las autoridades aeronáuticas estadounidenses” .

GAP recomendó a los pasajeros consultar el estado de los vuelos directamente con las aerolíneas, así como posibles ajustes a sus itinerarios antes de trasladarse al aeropuerto.

“Una vez que las autoridades estadounidenses confirmen el restablecimiento de las condiciones operativas, GAP informará oportunamente sobre la normalización en sus aeropuertos”, añadió.

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Transporte aéreo Asociación de Transporte Aéreo Internacional Estados

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