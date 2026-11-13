Paralización de vuelos en EU impacta a las aerolíneas mexicanas desde el AICM hasta Monterrey

Ante ello, la autoridad mexicana pidió a los pasajeros con vuelos programados consultar los canales oficiales de sus respectivas aerolíneas y de los grupos aeroportuarios correspondientes para conocer el estado de sus vuelos.

“La AFAC mantiene seguimiento a la situación en coordinación con las autoridades correspondientes y continuará informando oportunamente sobre cualquier actualización relacionada con la reanudación de vuelos”, señaló la autoridad aeronáutica en México a través de su cuenta de X.

De acuerdo con los últimos datos de la AFAC, el mercado norteamericano representó el 77.3% del total de pasajeros transportados en operaciones regulares internacionales desde México. En ello, Estados Unidos representó el 85.6% del total.

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, afirmó que todos los vuelos estaban localizados y que no había motivo para que el público tuviera miedo.

"No hay motivo para que el público tenga miedo o se preocupe por sus seres queridos. Esto no es otro 11-S", dijo el secretario de Seguridad Nacional, añadiendo que se trató de una interrupción en las telecomunicaciones.

Las afectaciones en el AICM

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) expresó que ante las restricciones de las operaciones aéreas en Estados Unidos, los vuelos programados desde y hacia ese país están presentado afectaciones, por lo que recomendó también a los usuarios mantenerse al tanto.

Por ello, "recomendamos a las personas pasajeras con vuelos programados entre el #AICM y destinos estadounidenses mantener comunicación con su aerolínea para verificar el estatus de su vuelo y conocer posibles modificaciones en su itinerario".

Con corte a las 19:00 horas de este viernes, el aeropuerto capitalino registra 40 vuelos y 6,197 pasajeros afectados.

En tanto, el AICM, controlado por la Secretaría de Marina, añadió que la administración portuaria permanecerá atenta a la evolución de la situación y sus repercusiones en las operaciones aéreas.