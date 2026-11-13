Costco revela qué puede frenar la apertura de nuevas tiendas en México: no se trata sólo de conseguir terreno

¿Qué dificulta abrir un Costco cerca de ti? Los obstáculos que la empresa reconoce para nuevas tiendas





- (hapabapa/Getty Images)

Abrir un Costco requiere algo más que encontrar un terreno disponible. En su informe anual Form 10-K , correspondiente al ejercicio fiscal terminado el 30 de agosto de 2026, la empresa identifica una serie de obstáculos que pueden complicar la construcción de almacenes y centros de distribución.

El documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), en la página 9, apartado Item 1A, Risk Factors, explica que la compañía compite con otros negocios por ubicaciones adecuadas y enfrenta restricciones que pueden elevar los costos de construcción, arrendamiento y operación.

Entre los principales obstáculos que reconoce se encuentran:

- Uso de suelo: las regulaciones locales pueden limitar dónde construir y operar un almacén. Sus instalaciones promedian aproximadamente 13,750 metros cuadrados, además de requerir espacios de estacionamiento.

- Oposición de vecinos: las acciones de comunidades contrarias a la instalación de grandes comercios pueden dificultar determinados proyectos.

- Regulaciones ambientales: las exigencias relacionadas con aguas residuales, manejo de desechos y sistemas de refrigeración pueden incrementar los costos y generar sanciones si se incumplen.

- Disponibilidad de agua y electricidad: la escasez de recursos y la creciente demanda energética pueden complicar la contratación de suministros a largo plazo.

Costco también advierte que algunas instalaciones podrían requerir inversiones adicionales en generación y almacenamiento de energía dentro de sus propios terrenos.

Estas dificultades no se limitan a las nuevas tiendas. También pueden afectar la construcción y operación de los centros de distribución que abastecen los almacenes, con consecuencias para los costos y tiempos de expansión de la compañía.