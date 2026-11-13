Costco revela qué puede frenar la apertura de nuevas tiendas en México: no se trata sólo de conseguir terreno

México es el tercer mercado de Costco en el mundo, pero Sam’s Club tiene cuatro veces más tiendas
La diferencia de cobertura entre ambas cadenas es considerable. Según el informe corporativo de Costco y el directorio de establecimientos de Sam’s Club, sus redes tienen las siguientes dimensiones:
- Costco: 43 almacenes en México.
- Sam’s Club: 176 establecimientos registrados en su directorio.
- Diferencia: Sam’s Club cuenta con 133 sucursales más, lo que equivale a una red aproximadamente 4.1 veces mayor.
La distribución también muestra estrategias distintas. Costco concentra buena parte de sus operaciones en grandes zonas metropolitanas e industriales, mientras Sam’s Club extiende su presencia a ciudades intermedias como Iguala, Delicias, Tulancingo, Ciudad Valles, Tuxtepec y Fresnillo.
Sin embargo, México tiene un peso considerable para Costco. Es su tercer mercado con más almacenes en el mundo, únicamente detrás de Estados Unidos, con 647, y Canadá, con 115. Incluso supera a Japón, donde la cadena registra 37 establecimientos, y al Reino Unido, con 29.
La expansión digital amplía las posibilidades de compra sin añadir necesariamente nuevos puntos de venta. Mientras un almacén físico maneja menos de 4,000 referencias de productos, el catálogo en línea de Costco México contempla entre 9,000 y 11,000.
¿Cuánto cuesta comprar en Costco y Sam’s Club?
La membresía es otro punto de comparación. Ambas cadenas cobran una cuota anual para acceder a sus clubes, aunque sus tarifas y beneficios son diferentes.
Costco México
- Membresía Dorada: 600 pesos anuales.
- Membresía Negocio: 600 pesos anuales.
- Membresía Ejecutiva: 1,200 pesos anuales.
La modalidad Ejecutiva permite recuperar el 2% de las compras participantes, antes de impuestos, con un límite de 10,000 pesos anuales. Además, la tarjeta de crédito Costco Banamex ofrece un reembolso adicional del 3% en compras aplicables dentro de la cadena, sujeto a las condiciones del producto.