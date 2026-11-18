¿Cómo califica Merco a los líderes empresariales?

En la clasificación de 2026, Servitje registró 10,000 puntos, mientras que José Antonio Fernández Carbajal, de FEMSA, ocupó el segundo lugar con 8,841, y Carlos Slim Helú, de Grupo Carso, el tercero con 8,497.

La evaluación se elaboró a partir de 11 fuentes de información y 2,268 encuestas. Asimismo, se consideró el análisis de 309,736 menciones en el entorno digital y la revisión de 62 indicadores sobre el desempeño de las compañías.

En el ejercicio participaron 1,876 directivos de grandes corporaciones, así como periodistas de información económica, expertos en comunicación, analistas financieros y académicos.

Entre los aspectos que considera Merco están la visión estratégica y comercial, la gestión económica y del talento, la ética y el gobierno corporativo, la responsabilidad social y ambiental, la capacidad de comunicación y la influencia del líder en el ámbito empresarial y en la sociedad.

Estos datos permiten entender qué hay detrás de la consolidación de una reputación a través del tiempo. Quienes siguen de cerca a una organización pueden contrastar lo que sus directivos comunican con las decisiones que toman, los resultados que obtienen y cómo esas medidas impactan a colaboradores, inversionistas, consumidores y comunidades.