Daniel Servitje, presidente ejecutivo de Grupo Bimbo, volvió a colocarse al frente de Merco Líderes México y sumó un reconocimiento excepcional: una presea especial por acumular 11 años consecutivos como el líder empresarial con mejor reputación del país.
Con esta distinción, Servitje se convirtió en el primer empresario mexicano en recibir un reconocimiento que Merco ha concedido únicamente en tres ocasiones. Antes que él, fueron distinguidos Isabel Noboa, en Ecuador, y Pablo Isla, en España.
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La entrega de los galardones se llevó a cabo el 4 de noviembre en la Universidad Panamericana, durante la presentación de los resultados de la edición 14 de Merco Líderes México, un encuentro encabezado por Itzel Torres, directora general del organismo a nivel local.
El vínculo entre los líderes y las empresas que dirigen
En 2026, se integraron las puntuaciones de Merco Líderes a la evaluación global de Merco Empresas, haciendo que el desempeño de la alta dirección incida directamente en la calificación corporativa.
Precisamente, la permanencia de Servitje en la cima de la evaluación transcurre a la par de la consolidación e internacionalización de Grupo Bimbo, manteniendo la filosofía de ser una empresa sustentable, altamente productiva y plenamente humana.
Dicho compromiso conecta la búsqueda de metas financieras con la manera de alcanzarlas, alineándose con dos principios que guían las decisiones del grupo: valorar a las personas y actuar con integridad.
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¿Cómo califica Merco a los líderes empresariales?
En la clasificación de 2026, Servitje registró 10,000 puntos, mientras que José Antonio Fernández Carbajal, de FEMSA, ocupó el segundo lugar con 8,841, y Carlos Slim Helú, de Grupo Carso, el tercero con 8,497.
La evaluación se elaboró a partir de 11 fuentes de información y 2,268 encuestas. Asimismo, se consideró el análisis de 309,736 menciones en el entorno digital y la revisión de 62 indicadores sobre el desempeño de las compañías.
En el ejercicio participaron 1,876 directivos de grandes corporaciones, así como periodistas de información económica, expertos en comunicación, analistas financieros y académicos.
Entre los aspectos que considera Merco están la visión estratégica y comercial, la gestión económica y del talento, la ética y el gobierno corporativo, la responsabilidad social y ambiental, la capacidad de comunicación y la influencia del líder en el ámbito empresarial y en la sociedad.
Estos datos permiten entender qué hay detrás de la consolidación de una reputación a través del tiempo. Quienes siguen de cerca a una organización pueden contrastar lo que sus directivos comunican con las decisiones que toman, los resultados que obtienen y cómo esas medidas impactan a colaboradores, inversionistas, consumidores y comunidades.