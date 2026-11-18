Omar Mejía Castelazo, subgobernador de Banco de México ( Banxico ), aseguró que el recorte a la tasa de interés, de un cuarto de punto porcentual para dejarla en 6.25%, no fue sorpresivo. De hecho explicó que el mercado ya lo esperaba.
Subgobernador de Banxico Omar Mejía descarta sorpresa en recorte de tasa a 6.25% y destaca prudencia del banco central
No fue no fue una decisión sorpresiva. En el comunicado, como las propias minutas, podrán ver que esa discusión se tuvo desde la reunión pasada (en septiembre). Por otro lado, las curvas de Swap ya estaban descontando 13 de los 25 puntos base. Entonces no yo no hablaría de una sorpresa
El pasado 5 de noviembre, la Junta de Gobierno de Banco de México decidió, con tres votos a favor y dos en contra, la reducción en la tasa de interés. Por el contrario, el consenso del mercado arrojó una pausa en la política monetaria.
El subgobernador Mejía también sostuvo que los integrantes de la Junta de Gobierno de Banxico están ocupados y preocupados en llevar la inflación general al objetivo de 3% con un rango de un punto porcentual.
Prudencia de Banxico no es inacción
Después de su participación en el 3er Foro Económico de la UP, dijo a la prensa que la prudencia de la política monetaria no es sinónimo de inacción para combatir la inflación, que se ubicó en 3.75% en octubre y con ello ligó tres meses acelerándose.
El subgobernador aseguró a los medios de comunicación que no hay que confundir la inacción con la cautela porque la Junta de Gobierno de Banxico tenemos valora todo el panorama inflacionario en su conjunto.
“Las decisiones de política monetaria se tienen que tomar en todo el panorama inflacionario. En este caso no confundir la inacción con la prudencia”, mencionó en la Universidad Panamericana (UP).
Como muestra, dijo, la guerra entre Irán y Estados Unidos llevó al precio de los combustibles arriba de los 100 dólares por barril por el cierre del estrecho de Ormuz, sin embargo ese choque externo no impactó de manera sustancial a México porque se cuenta con los estímulos fiscales al IEPS de las gasolinas.
“Al inicio del año hubo un choque en el precio del petróleo. Vimos que en México ha sido amortiguado por la política de estímulos del gobierno federal. Eso era algo relevante y tenemos todavía condiciones de holgura, quiere decir que hay capacidad para que el país se siga recuperando sin que represente una presión en los precios”, acotó.