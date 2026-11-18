Prudencia de Banxico no es inacción

Después de su participación en el 3er Foro Económico de la UP, dijo a la prensa que la prudencia de la política monetaria no es sinónimo de inacción para combatir la inflación, que se ubicó en 3.75% en octubre y con ello ligó tres meses acelerándose.

El subgobernador aseguró a los medios de comunicación que no hay que confundir la inacción con la cautela porque la Junta de Gobierno de Banxico tenemos valora todo el panorama inflacionario en su conjunto.

“Las decisiones de política monetaria se tienen que tomar en todo el panorama inflacionario. En este caso no confundir la inacción con la prudencia”, mencionó en la Universidad Panamericana (UP).

Como muestra, dijo, la guerra entre Irán y Estados Unidos llevó al precio de los combustibles arriba de los 100 dólares por barril por el cierre del estrecho de Ormuz, sin embargo ese choque externo no impactó de manera sustancial a México porque se cuenta con los estímulos fiscales al IEPS de las gasolinas.

“Al inicio del año hubo un choque en el precio del petróleo. Vimos que en México ha sido amortiguado por la política de estímulos del gobierno federal. Eso era algo relevante y tenemos todavía condiciones de holgura, quiere decir que hay capacidad para que el país se siga recuperando sin que represente una presión en los precios”, acotó.

