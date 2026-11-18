La resolución de la Alta Corte forma parte del amparo en revisión 193/2026 donde el año pasado una ciudadana solicitó la protección contra la disposición del artículo 183, de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión que corresponde al resguardo y entrega de información a la autoridades.

Sin embargo, el pasado 6 de febrero, el recurso fue terminado por una jueza al argumentar que “la quejosa carecía de interés jurídico o legítimo al momento de presentar la demanda”.

Nueve meses después, la Suprema Corte confirmó la constitucionalidad de las disposiciones del artículo 183 de la Ley de Telecomunicaciones.

Sin embargo, estableció una distinción fundamental que radica en que la obligación de conservar la información no permite a las autoridades a que accedan de manera libre, ya que se requiere de una autorización judicial fundamentada y motivada, conforme al artículo 16 constitucional y el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

¿Qué datos se conservan y quién pueda acceder a ellos?

La normativa establece que las empresas de telefonía pueden conservar la información relacionada con los números telefónicos, identificación de dispositivos, horarios, duración de las comunicaciones, datos y la ubicación de los dispositivos. Esto no significa que las empresas mantengan el contenido de las conversaciones, sino datos asociados con la prestación del servicio.

En el primer año, la información debe estar resguardada en sistemas que permitan la consulta y entrega en tiempo real. Mientras que en los próximos 12 meses, la data permanece en sistemas de almacenamiento electrónico.

La normativa y la resolución de la Alta Corte no establecen una nueva obligación, ya que los operadores operan bajo esas reglas.

Las únicas instancias de seguridad y procuración de justicia que están facultadas para acceder a dicha información son la Fiscalía General de la República y de los Estados, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), así como la Guardia Nacional, a partir de una autorización judicial y en casos de emergencia puede ser obtenida en 48 horas, según estipula el artículo 190 de la LFTR.

Sin embargo, con el registro telefónico la Alta Corte no especificó si otras autoridades podrán acceder al padrón de telefonía y bajo qué circunstancias.