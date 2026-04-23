Usuarios en México huyen del registro de celulares y encuentran alternativas ante el "apagón" de líneas

“No pienso dar mis datos. Prefiero quedarme sin línea, además para qué quieren nuestra información si ya tienen bastante de nosotros. No lo entiendo. Seguiré con Whats porque eso solo necesita internet y a ver qué pasa”, aseguró a Expansión Ricardo Cervantes, un transeúnte de la plaza comercial Forum Buenavista.

Otros usuarios reconocieron que no estaban enterados de la disposición oficial y mucho menos del plazo. “No estaba enterada de eso y no entiendo para qué lo piden (…) no creo que dé mis datos. Ya existen otras alternativas para comunicarse como Whats”, dijo Carolina López a este medio.

La narrativa se replica en redes sociales, donde los usuarios exploran alternativas para mantenerse comunicados sin vincular su información personal a un número telefónico.

Desde el 9 de enero entró en vigor el registro telefónico nacional para asociar una identidad a una línea móvil y conservar el servicio de conectividad. De lo contrario, solo se tendrá acceso a números de emergencia. Para realizar el trámite son necesarios documentos como la CURP, la INE o el pasaporte. El objetivo de la medida es combatir las extorsiones vía móvil.

Pero expertos aseguraron a Expansión que la búsqueda de alternativas de comunicación para evitar el registro móvil se enmarca en la desconfianza hacia las autoridades sobre el tratamiento de la información personal y en el temor a la vigilancia.

“Las opciones que contemplan los ciudadanos son viables porque ya las ven como una opción, pero esto solo habla de lo mal que está la regulación y claramente es algo que no se previó”, aseguró Jorge Bravo, especialista en telecomunicaciones y presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).

Víctor Ruiz, CEO de la empresa de ciberseguridad Silikn, reconoció que WhatsApp y las e-SIM de Estados Unidos y los servicios de voz sobre IP son las opciones que más exploran los usuarios, especialmente en foros de redes sociales. Esto se debe a que la aplicación de mensajería permite mantener conversaciones incluso sin contar con una línea telefónica activa, mientras que las e-SIM facilitan la conectividad mediante roaming.

Con la voz IP es posible realizar llamadas y enviar contenido multimedia a través de internet fijo.. Pero advirtió que estas alternativas podrían traer riesgos.