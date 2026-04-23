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El registro telefónico avanza lento y empuja a usuarios hacia WhatsApp y e-SIM

Solo 18.7% de las 161 millones líneas móviles han sido vinculadas; expertos alertan sobre riesgos para conectividad y economía digital.
jue 23 abril 2026 08:05 AM
Usuarios en México huyen del registro de celulares y encuentran alternativas ante el "apagón" de líneas
Según datos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) al 19 de abril, se tienen vinculadas 30.2 millones de líneas móviles de las 161 millones en operación, es decir, sólo el 18.7%. (Tero Vesalainen/Getty Images)

El país está a 68 días de que concluya el plazo para la vinculación masiva de líneas móviles. Mientras el reloj corre, la presión crece sobre la industria y la autoridad regulatoria debido a la resistencia de las personas a entregar sus datos oficiales.

La falta de confianza no solo ha retrasado el proceso de registro, sino que empuja a los mexicanos a buscar alternativas para comunicarse al margen del padrón de telefonía. En un sondeo realizado por Expansión en la plaza comercial Forum Buenavista, los usuarios mostraron un patrón claro: la negativa a entregar sus datos y buscar opciones de comunicación como la aplicación de mensajería WhatsApp o mecanismos como las e-SIM.

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“No pienso dar mis datos. Prefiero quedarme sin línea, además para qué quieren nuestra información si ya tienen bastante de nosotros. No lo entiendo. Seguiré con Whats porque eso solo necesita internet y a ver qué pasa”, aseguró a Expansión Ricardo Cervantes, un transeúnte de la plaza comercial Forum Buenavista.

Otros usuarios reconocieron que no estaban enterados de la disposición oficial y mucho menos del plazo. “No estaba enterada de eso y no entiendo para qué lo piden (…) no creo que dé mis datos. Ya existen otras alternativas para comunicarse como Whats”, dijo Carolina López a este medio.

La narrativa se replica en redes sociales, donde los usuarios exploran alternativas para mantenerse comunicados sin vincular su información personal a un número telefónico.

Desde el 9 de enero entró en vigor el registro telefónico nacional para asociar una identidad a una línea móvil y conservar el servicio de conectividad. De lo contrario, solo se tendrá acceso a números de emergencia. Para realizar el trámite son necesarios documentos como la CURP, la INE o el pasaporte. El objetivo de la medida es combatir las extorsiones vía móvil.

Pero expertos aseguraron a Expansión que la búsqueda de alternativas de comunicación para evitar el registro móvil se enmarca en la desconfianza hacia las autoridades sobre el tratamiento de la información personal y en el temor a la vigilancia.

“Las opciones que contemplan los ciudadanos son viables porque ya las ven como una opción, pero esto solo habla de lo mal que está la regulación y claramente es algo que no se previó”, aseguró Jorge Bravo, especialista en telecomunicaciones y presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).

Víctor Ruiz, CEO de la empresa de ciberseguridad Silikn, reconoció que WhatsApp y las e-SIM de Estados Unidos y los servicios de voz sobre IP son las opciones que más exploran los usuarios, especialmente en foros de redes sociales. Esto se debe a que la aplicación de mensajería permite mantener conversaciones incluso sin contar con una línea telefónica activa, mientras que las e-SIM facilitan la conectividad mediante roaming.

Con la voz IP es posible realizar llamadas y enviar contenido multimedia a través de internet fijo.. Pero advirtió que estas alternativas podrían traer riesgos.

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Entre ellos está la posibilidad de fraudes en la compra de chips virtuales por parte de ciberdelincuentes, así como dificultades para el uso de aplicaciones bancarias, de streaming y comercio electrónico, debido a discrepancias entre la ubicación registrada en México y el país desde el que realmente se establece la conexión.

“Estas formas de comunicación son una opción, pero se debe tener mucho cuidado porque los cibercriminales están muy atentos a estos temas”, dijo Ruiz.

Vinculación lenta

La situación se agudiza mientras se acerca la fecha fatal del registro telefónico: el próximo 30 de junio, día en el que las compañías móviles deberán deshabilitar todas las líneas telefónicas que no fueron vinculadas.

Según datos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) al 19 de abril, se tienen vinculadas 30.2 millones de líneas móviles de las 161 millones en operación, es decir, sólo el 18.7%.

De ese universo el 29% corresponden a AT&T, lo que equivale a 8.7 millones de líneas; mientras que de Telcel corresponden el 19%, implicando 5.7 millones, una cifra que dista de los 84.3 millones de clientes que tiene actualmente.

Las cifras de los operadores reflejan la negativa de los usuarios a la política de vinculación de líneas, mientras la autoridad regulatoria insiste en que no habrá prórroga. Jorge Bravo consideró que con el ritmo de vinculación actual será imposible que todos los números telefónicos queden registrados el próximo 30 de junio y sin un nuevo plazo, el país podría vivir una desconexión masiva sin precedentes.

Una línea telefónica no solo funciona para llamar, sino que se convierte en un habilitador de la economía digital. A través de ese servicio, las personas pueden emplearse en plataformas digitales como Uber, DiDi, Mercado Libre, pero si se bloquea esa conectividad será imposible que los mexicanos puedan continuar su actividad laboral.

“No se puede supeditar un derecho fundamental como es la conectividad a la seguridad pública, es legítima, pero no es superior a los derechos constitucionales”, opinó Bravo.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) inició el pasado lunes una campaña a nivel nacional con la finalidad de incentivar a los usuarios a registrar sus números al padrón de telefonía. Pero los analistas coincidieron en que el esfuerzo llegó tarde, mientras las dudas y cuestionamientos de la ciudadanía crecieron y no fueron atendidas, será más complejo que accedan a registrar sus líneas.

“La CRT confió en que la gente iba a actuar por miedo y pasó todo lo contrario tienen paralizado el registro. Los operadores hacen lo que les corresponde; salvar al regulador no forma parte de sus responsabilidades. Ahora a la autoridad le corresponde hacer bien las cosas”, consideró el presidente de la Amedi.

A 68 días del vencimiento del plazo, el registro de líneas móviles sigue lejos de alcanzar su objetivo, en un contexto marcado por desconfianza y baja participación. Aunque la autoridad mantiene la fecha límite sin cambios, el avance limitado del proceso abre interrogantes sobre su viabilidad y sobre el impacto que tendría una eventual desconexión masiva en la conectividad y las actividades digitales del país.

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