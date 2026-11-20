La fábrica de chocolates de Sanborns que forma parte del negocio de Carlos Slim

Mucho antes de que Carlos Slim llevara sus inversiones a otros sectores, Sanborns ya tenía un negocio que pocos asocian con el empresario: la fabricación de chocolates. La Fábrica Excélsior, de Sanborns Hermanos, comenzó a operar en la primera mitad del siglo XX, cuando la elaboración de estos dulces se hacía principalmente de forma artesanal.

Aunque con los años incorporó maquinaria para aumentar su producción, la fábrica conserva parte de sus métodos tradicionales y todavía realiza algunas etapas del proceso de forma manual. El cacao que utiliza proviene de plantaciones de Comalcalco, Tabasco, y con él elabora más de 80 variedades de chocolates y dulces, de acuerdo con información del Museo Soumaya, también propiedad de Carlos Slim.

La historia de esta planta también se cruza con la llegada de Slim a Sanborns. En marzo de 1982, la Fábrica Excélsior aparece en los registros inmobiliarios de la compañía como parte de sus activos. Ese mismo año, el empresario comenzó a adquirir acciones de Sanborn Hermanos, una operación que avanzó gradualmente hasta que, en 1985, Grupo Carso alcanzó una participación de 82% y obtuvo el control mayoritario de la empresa, según se perfil en la Bolsa Mexicana de Valores .

Con Sanborns bajo su control, Slim incorporó también sus distintas operaciones, incluida la producción de chocolates. La fábrica permaneció dentro del grupo y actualmente forma parte de los inmuebles propiedad de Grupo Sanborns.

En su reporte anual de 2025 , Grupo Carso señala que Sanborns es dueño de los terrenos y edificios de 48 de sus unidades, tres comisariatos y la mencionada fábrica de chocolates. El resto de sus establecimientos funcionan en inmuebles arrendados.

La planta mantiene así su lugar dentro de la operación de la cadena. No es solo un negocio con varias décadas de historia, sino también una instalación desde la que se elaboran productos que después llegan a los mostradores de Sanborns.