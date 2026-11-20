Carlos Slim ha extendido sus negocios a sectores como la energía y la infraestructura, pero su portafolio empresarial también conserva actividades más tradicionales. Una de ellas es la fabricación de chocolates, un negocio que opera desde la Ciudad de México y que tiene como principal vínculo comercial a una de las empresas más conocidas de Grupo Carso.
Sí, el empresario también es dueño de una fábrica de chocolates que abastece a una de sus cadenas comerciales más emblemáticas. Esta operación muestra una faceta menos conocida de su conglomerado y cómo sus empresas participan en distintas etapas de una misma cadena de negocio.
Detrás de esta fábrica hay una historia poco conocida dentro del imperio empresarial de Slim: desde su ubicación y capacidad de producción hasta la relación que mantiene con el resto de las compañías del grupo. ¿Cómo funciona este negocio y qué chocolates produce?