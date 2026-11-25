¿Cuántos megas gratis dará Telcel y quiénes los recibirán?

La compañía realizará una bonificación voluntaria a los usuarios que experimentaron fallas en el servicio en localidades de la Ciudad de México, Estado de México, Morelos e Hidalgo.

Dependiendo del esquema de contratación que tengas con Telcel, recibirás una de las siguientes compensaciones:

Prepago: 300 MB adicionales para quienes utilizan el servicio mediante recargas de saldo.

Pospago: 500 MB adicionales para quienes tienen contratado un plan con facturación periódica.

Ambas bonificaciones tendrán una vigencia de 30 días naturales y se aplicarán de manera automática, por lo que no tendrás que presentar una solicitud ni realizar ningún trámite ante la compañía.





¿Cuándo recibirás los megas gratis de Telcel?

Si eres usuario de prepago, los megas adicionales serán abonados a tu línea durante los próximos días. Una vez aplicada la compensación, recibirás un mensaje de texto (SMS) en el que la compañía te notificará.

Para los clientes de pospago, la bonificación se verá reflejada en su estado de cuenta durante los próximos ciclos de facturación, según informó la telefónica.

Hasta el momento, Telcel no ha especificado una fecha exacta para completar la entrega de los datos adicionales.

¿Qué provocó la caída de Telcel del 20 de noviembre?

Telcel explicó que el incidente ocurrió durante los trabajos de ampliación de capacidad de su red. Una vez identificada y solucionada la causa, el servicio fue restablecido de manera gradual.

Durante la jornada del viernes, la compañía había explicado a Expansión que los problemas estaban relacionados con una degradación en algunas localidades de la región 9, es decir, una disminución en el funcionamiento de la red que provocó interrupciones en el servicio.

De acuerdo con el portal especializado Downdetector, las primeras fallas comenzaron a reportarse alrededor de las 11:00 horas, con poco menos de 1,000 quejas en 15 minutos. A partir del mediodía se registraron 3,708 reportes en menos de una hora y, transcurridas dos horas desde las primeras quejas, la cifra alcanzó los 4,220.