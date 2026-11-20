Telcel explicó a Expansión que las fallas se produjeron a una degradación en algunas localidades de la región 9, provocando intermitencias en el servicio.

Sin embargo, la compañía aseguró que la red está operando. "Los usuarios que tuvieron intermitencia están ingresando a la red paulatinamente", dijo.

La región 9 abarca, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos.





Telcel falla hoy

De acuerdo con portal especializado Downdetector ,las fallas comenzaron a registrarse cerca de las 11:00 de la mañana, con poco menos de 1,000 quejas registradas en 15 minutos. Sin embargo, el pico máximo de quejas se dio a partir de las 12:00 del día, reportando 3,708 fallas en menos de una hora.

Entre las fallas más importantes se encuentran:

-Señal móvil: 70%

-Internet móvil: 15%

-Llamadas de voz: 13%.

De acuerdo al mapa de Downdetector, las fallas se han presentado sobre todo en el centro del país, siendo Ciudad de México la entidad más afectada, seguida de Guadalajara y Saltillo.

Según diversos portales, las alcaldías de la CDMX más afectadas son Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero y Azcapotzalco.

Downdetector ha indicado que las fallas se encuentran principalmente en la CDMX. (Foto: Downdetector)





Fallas se mantienen sin respuesta de Telcel

De acuerdo con el reporte de Downdetector, dos horas después de que se detectaran las primeras quejas, el número de reportes llegó a 4,220, incrementando las fallas en la Ciudad de México y comenzando a detectar reportes en ciudades como Tepic y Querétaro.

Hasta ahora, la compañía no se ha pronunciado al respecto en ninguno de sus canales de comunicación, por lo que aún se desconoce cuál es el motivo de la caída en el servicio y en cuánto tiempo se podría restablecer.

Información en proceso.