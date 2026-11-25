Ramsés Pech, socio de Grupo Caravia, identifica un riesgo adicional en la cantidad de créditos que continúen pendientes cuando llegue 2030. La presión no dependerá únicamente del monto contratado, sino de cuánto haya logrado pagar o refinanciar Pemex antes de ese año.
Para enfrentar los vencimientos, explica, la empresa tendría que combinar distintas alternativas: utilizar flujo propio, refinanciar créditos, sustituir financiamientos, obtener apoyo gubernamental o emitir otros instrumentos financieros. El problema estará en las condiciones bajo las cuales pueda acceder a esas opciones.
“El riesgo es si en ese momento las tasas son altas, los mercados están cerrados o los bancos reducen su exposición a Pemex”, aseguró.
En otras palabras, la concentración de vencimientos representa un riesgo que no necesariamente se materializará en una crisis de liquidez, pero que dependerá de la capacidad de Pemex para anticiparse y conservar acceso al financiamiento.
“Se supone que en 2027 la ayuda gubernamental ya no debería darse, pero todo estima que seguirá”, añadió.
¿Más transferencias del gobierno a Pemex?
La posibilidad de que Pemex necesite nuevas transferencias gubernamentales para cumplir sus compromisos no es un escenario inédito. En 2025, el gobierno de Claudia Sheinbaum, junto con la Secretaría de Hacienda y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), desarrolló un vehículo financiero para atender las obligaciones de la petrolera y no perder el grado de inversión del soberano.
El mecanismo contó con recursos por 250,000 millones de pesos, destinados a cubrir pagos relacionados con proyectos de inversión y adeudos con proveedores y contratistas.
En ese momento, el gobierno también planteó una ruta para reducir gradualmente los apoyos. Para 2026 se contemplaron transferencias por 261,500 millones de pesos, con la expectativa de que disminuyeran hasta que en 2027 Pemex pudiera enfrentar sus compromisos sin recursos públicos.
Esa meta no se cumplió. Para 2027, la petrolera recibirá una transferencia de 81,000 millones de pesos destinada a sus obligaciones financieras, aunque el monto representa una reducción frente a los apoyos de años anteriores.
Para Ocampo, esos recursos tampoco garantizan que la empresa pueda atender los compromisos que se acumulan hacia el final de la década.
“La promesa del 2027 no se cumplió, pero los 81,000 millones de pesos no serán suficientes para el volumen de vencimiento que trae. Y más adelante lo que sí se observa es que el gobierno federal no quiere mantener una política de apoyos considerables a partir del 2028, se estima que la cifra sea similar e incluso menor a la del 2027”, apuntó.