Agosto de 2030 será particularmente relevante, pues en ese mes coinciden compromisos con tres de los principales bancos estadounidenses. JPMorgan Chase Bank, Bank of America y Citigroup Global Markets concentran alrededor de 201,000 millones de pesos en vencimientos programados para agosto de 2030. Cada institución tiene por cobrar 67,058 millones de pesos.

La lista de acreedores con compromisos para ese mismo año también incluye a instituciones públicas y privadas mexicanas, entre ellas Banobras, Bancomext, Nacional Financiera, Banorte y Banco Azteca.



La concentración de pagos no significa que Pemex deba liquidar todos sus créditos con recursos disponibles en ese momento. Los analistas explican que las empresas suelen recurrir al refinanciamiento y a nuevas emisiones para administrar sus obligaciones. Sin embargo, la capacidad de la petrolera para utilizar esos mecanismos dependerá de su situación financiera, el acceso a los mercados y el respaldo que mantenga del gobierno federal.

El riesgo de llegar a 2030 sin recursos suficientes

La gestión de los vencimientos es una práctica habitual para las empresas que recurren al financiamiento bancario. La diferencia, en el caso de Pemex , es que su operación y sus condiciones financieras limitan la posibilidad de administrar sus pasivos como lo haría una compañía con capacidad de generación de flujo suficiente para cubrir sus compromisos.

Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), advierte que la reducción de la deuda de Pemex no elimina el problema de los vencimientos que se acumulan hacia el final de la década.

“Por más que haya bajado la deuda, esos vencimientos hoy Pemex no tiene para cubrirlos; yo no sé si en el 2030 los tenga”, explicó.

El especialista considera que la petrolera podría recurrir a emisiones de deuda de largo plazo conforme se acerquen las fechas de pago. De esa manera, sustituiría parte de sus obligaciones actuales por nuevos compromisos con vencimientos posteriores y distribuiría las presiones financieras en un periodo más amplio.

“El plan en una empresa normal suena muy bien, pero en Pemex, mientras la operación no cambie de aquí a 2030, la duda será qué tan sostenible será la reducción de la deuda de Pemex”, añadió.

El planteamiento coloca el desempeño operativo de la petrolera en el centro de la discusión. Si sus actividades no generan suficiente efectivo para financiar inversiones, cubrir costos y atender sus obligaciones, la reducción de los pasivos podría depender nuevamente de mecanismos externos de financiamiento.