Lorenzo H. Zambrano es recordado por haber convertido a Cemex en una de las cementeras mexicanas que llegó hasta África, pero su influencia en los negocios y la educación también alcanzó al sector salud con el Hospital Zambrano Hellion, un complejo de alta especialidad que hoy forma parte de TecSalud parte del Tecnológico de Monterrey.
El hospital del Tec de Monterrey que impulsó el empresario detrás de Cemex y atiende más de 100,000 pacientes
El empresario regiomontano, quien durante años encabezó la compañía y presidió el Consejo del Tecnológico de Monterrey, impulsó el proyecto que buscaba llevar la participación de la institución educativa en la medicina a otro nivel.
¿Por qué el Tec de Monterrey buscaba tener su propio hospital?
La iniciativa nació de una visión que iba más allá de construir otro hospital en Monterrey, el objetivo era integrar en un mismo espacio la atención médica, la investigación y la formación de profesionales de la salud, con un modelo que reuniera distintas especialidades y promoviera el trabajo colaborativo entre médicos.
Para Zambrano, entonces presidente del Consejo del Tecnológico de Monterrey , el proyecto representaba una oportunidad para ampliar la contribución de la institución a la sociedad a través de la medicina.
Lorenzo H. Zambrano, el empresario que llevó a Cemex al mercado internacional
Originario de Monterrey, Nuevo León, Lorenzo H. Zambrano Treviño nació el 27 de marzo de 1944. Era nieto del fundador de Cemex, empresa que comenzó operaciones en 1906 y que, varias décadas después, se convertiría en uno de los principales grupos de materiales para la construcción a escala mundial.
Además, Zambrano Treviño es egresado de la Ingeniería Mecánica Administradora en el Tecnológico de Monterrey, donde se graduó en 1966, y cursó una Maestría en Administración de Empresas en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, que concluyó en 1968.
Ese mismo año se incorporó a Cemex, en donde comenzó en áreas operativas y pasó por diferentes puestos directivos, entre ellos la dirección de operaciones, cargo que asumió en 1981.
En 1985 fue nombrado director general y una década después, en 1995, llegó a la presidencia del Consejo de Administración.
Bajo su liderazgo, Cemex dejó de ser una empresa concentrada principalmente en el mercado mexicano para convertirse en un grupo con operaciones internacionales.
Zambrano falleció el 12 de mayo de 2014, en Madrid, España, durante un viaje de negocios. Sin embargo, su influencia no se limitó a Cemex. También tuvo una participación relevante en el desarrollo del Tecnológico de Monterrey, institución de la que fue presidente del Consejo y donde promovió iniciativas relacionadas con la innovación educativa, la internacionalización y el fortalecimiento de las ciencias de la salud.
La apuesta de Lorenzo Zambrano por construir un hospital de alta especialidad
Dentro de esa visión institucional surgió el Hospital Zambrano Hellion , el proyecto fue impulsado por Zambrano mediante la construcción de un complejo médico que buscaba reunir infraestructura, tecnología y servicios especializados en un solo lugar.
La inauguración oficial se realizó el 9 de enero de 2012 y fue construido sobre un terreno de más de 47,000 metros cuadrados que comenzó operaciones con 60 camas de hospitalización, con una ampliación de la capacidad a 100.
En su primera etapa también contaba con 11 institutos especializados, alrededor de 200 médicos adscritos y 672 colaboradores. La idea era que los especialistas pudieran colaborar para ofrecer diagnósticos y tratamientos integrales.
El hospital que hoy forma parte de TecSalud
Actualmente, el Hospital Zambrano Hellion forma parte de TecSalud, el sistema de salud del Tecnológico de Monterrey, cuya visión es consolidarse como un Centro Médico Académico.
El Hospital Zambrano Hellion Tec Salud se coloca en el lugar número 2 del Top 50 de Hospitales Privados de México y ocupa la posición número 1 a nivel regional de la zona Norte del país del ranking realizado por Expansión.
Este modelo está planteado para brindar atención clínica, educación e investigación y a más de una década de su inauguración, el complejo ha ampliado su capacidad y estructura.
Hoy en día cuenta con 13 institutos de salud, que concentran diferentes especialidades y servicios médicos, además de 194 habitaciones y una plantilla de 2,007 colaboradores.
También registra más de 531 médicos adscritos al programa Profesor TecSalud, un esquema institucional que busca integrar la práctica médica independiente con la atención clínica, la educación y la investigación.
Más de 144,000 pacientes atendidos en un año
Entre agosto de 2025 y julio de 2026, el Hospital Zambrano Hellion registró 144,894 pacientes atendidos.
De ese total, 132,533 correspondieron a pacientes ambulatorios, es decir, personas que recibieron atención sin requerir hospitalización, mientras que 12,361 fueron pacientes hospitalizados.
Durante el mismo periodo, los institutos de salud del complejo contabilizaron 270,903 consultas.