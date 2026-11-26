El empresario regiomontano, quien durante años encabezó la compañía y presidió el Consejo del Tecnológico de Monterrey, impulsó el proyecto que buscaba llevar la participación de la institución educativa en la medicina a otro nivel.

¿Por qué el Tec de Monterrey buscaba tener su propio hospital?

La iniciativa nació de una visión que iba más allá de construir otro hospital en Monterrey, el objetivo era integrar en un mismo espacio la atención médica, la investigación y la formación de profesionales de la salud, con un modelo que reuniera distintas especialidades y promoviera el trabajo colaborativo entre médicos.

Para Zambrano, entonces presidente del Consejo del Tecnológico de Monterrey , el proyecto representaba una oportunidad para ampliar la contribución de la institución a la sociedad a través de la medicina.

Lorenzo H. Zambrano, el empresario que llevó a Cemex al mercado internacional

Originario de Monterrey, Nuevo León, Lorenzo H. Zambrano Treviño nació el 27 de marzo de 1944. Era nieto del fundador de Cemex, empresa que comenzó operaciones en 1906 y que, varias décadas después, se convertiría en uno de los principales grupos de materiales para la construcción a escala mundial.

Además, Zambrano Treviño es egresado de la Ingeniería Mecánica Administradora en el Tecnológico de Monterrey, donde se graduó en 1966, y cursó una Maestría en Administración de Empresas en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, que concluyó en 1968.

Ese mismo año se incorporó a Cemex, en donde comenzó en áreas operativas y pasó por diferentes puestos directivos, entre ellos la dirección de operaciones, cargo que asumió en 1981.

En 1985 fue nombrado director general y una década después, en 1995, llegó a la presidencia del Consejo de Administración.

Bajo su liderazgo, Cemex dejó de ser una empresa concentrada principalmente en el mercado mexicano para convertirse en un grupo con operaciones internacionales.

Zambrano falleció el 12 de mayo de 2014, en Madrid, España, durante un viaje de negocios. Sin embargo, su influencia no se limitó a Cemex. También tuvo una participación relevante en el desarrollo del Tecnológico de Monterrey, institución de la que fue presidente del Consejo y donde promovió iniciativas relacionadas con la innovación educativa, la internacionalización y el fortalecimiento de las ciencias de la salud.