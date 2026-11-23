Médica Sur es uno de los hospitales privados más reconocidos de México, pero detrás de su crecimiento también está la historia de un médico que convirtió su trayectoria en la medicina especializada en parte de un proyecto empresarial.
Jaime Jacobo Arriaga Gracia, médico internista y cardiólogo, es uno de los fundadores del proyecto Médica Sur y participó durante décadas en el desarrollo de la institución que hoy genera ingresos cercanos a los 4,800 millones de pesos anuales, de acuerdo al reporte del cuarto trimestre de 2025 .
Publicidad
De la cardiología a la construcción de un hospital
Jaime Jacobo Arriaga Graciaegresó de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Realizó sus estudios de Medicina Interna en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y posteriormente se especializó en Cardiología en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez.
También realizó una estancia de investigación en el Hahnemann Medical College and Hospital, en Filadelfia, Estados Unidos, y desarrolló una trayectoria académica vinculada con la Academia Nacional de Medicina.
Su experiencia no se limitó a la atención de pacientes, Arriaga Gracia ocupó cargos en distintas organizaciones médicas, entre ellos la presidencia de la Sociedad de Hipertensión Arterial de México y de la Sociedad de Médicos de Médica Sur.
Arriaga García falleció el 8 de noviembre de 2024.
Médica Sur nació de un proyecto entre médicos
Médica Sur surgió en 1981 como un proyecto de más de una decena de médicos, entre ellos Arriaga García, que buscaban desarrollar un centro hospitalario privado de alta especialidad.
La idea era crear una institución que no se limitara a la atención de pacientes, sino que también integrara enseñanza, investigación y servicios médicos especializados.
En 1982 se inauguró la Torre I, con consultorios, laboratorio clínico, servicios de imagen, diagnóstico preventivo y fisioterapia. Posteriormente, el proyecto avanzó hacia la infraestructura hospitalaria, con la construcción y equipamiento de áreas de quirófanos, hospitalización, terapia intensiva y urgencias.
Médica Sur fue ampliando sus capacidades hasta convertirse en un complejo hospitalario que reúne diferentes servicios y especialidades.
Publicidad
De los consultorios a la Bolsa Mexicana de Valores
El crecimiento de Médica Sur también estuvo acompañado de una estrategia para ampliar sus instalaciones y servicios. En 1994, la compañía colocó 30% de su capital social en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), lo que marcó un paso en su evolución como empresa.
La incorporación a la BMV permitió que Médica Sur se consolidara como una compañía con una estructura corporativa distinta a la de un hospital tradicional. Su operación fue incorporando nuevos servicios, áreas clínicas y especialidades, así como inversiones en infraestructura y tecnología.
En 1995, el grupo amplió sus instalaciones e incorporó áreas de oncología y radioterapia, además de remodelar sus servicios de fisioterapia e imagenología e inaugurar la Torre II.
Médica Sur factura casi 4,800 millones de pesos
El tamaño del negocio puede observarse en sus resultados financieros. Durante 2025, Médica Sur reportó ingresos por 4,788.9 millones de pesos, frente a los 4,402.8 millones de pesos que obtuvo en 2024, un crecimiento anual de 8.8%.
La mayor parte de sus ingresos provino de dos segmentos: los servicios hospitalarios, que aportaron 2,393.4 millones de pesos, y los servicios clínicos, con 2,160.9 millones de pesos.
El resto correspondió a otros ingresos relacionados con actividades como arrendamientos, concesiones, hospedaje y farmacias.
Además, Médica Sur se coloca en el lugar número 1 del Top 50 de Hospitales Privados de México y ocupa la misma posición a nivel regional de la zona Metropolitana del ranking realizado por Expansión.
¿Quién es el dueño actual de Médica Sur?
Aunque Médica Sur nació como un proyecto impulsado por un grupo de médicos, actualmente su propiedad está concentrada principalmente en Neuco, S.A.P.I. de C.V., sociedad que mantiene el control de la compañía.
Publicidad
Al cierre de 2025, Neuco tenía 57.22% del capital social de Médica Sur, mientras que 28.36% estaba en manos del público inversionista y 14.42% correspondía al fondo de recompra de acciones de la empresa.