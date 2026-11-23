De la cardiología a la construcción de un hospital

Jaime Jacobo Arriaga Gracia egresó de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Realizó sus estudios de Medicina Interna en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y posteriormente se especializó en Cardiología en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez.

También realizó una estancia de investigación en el Hahnemann Medical College and Hospital, en Filadelfia, Estados Unidos, y desarrolló una trayectoria académica vinculada con la Academia Nacional de Medicina.

Su experiencia no se limitó a la atención de pacientes, Arriaga Gracia ocupó cargos en distintas organizaciones médicas, entre ellos la presidencia de la Sociedad de Hipertensión Arterial de México y de la Sociedad de Médicos de Médica Sur.

Arriaga García falleció el 8 de noviembre de 2024.





Médica Sur nació de un proyecto entre médicos

Médica Sur surgió en 1981 como un proyecto de más de una decena de médicos, entre ellos Arriaga García, que buscaban desarrollar un centro hospitalario privado de alta especialidad.

La idea era crear una institución que no se limitara a la atención de pacientes, sino que también integrara enseñanza, investigación y servicios médicos especializados.

En 1982 se inauguró la Torre I, con consultorios, laboratorio clínico, servicios de imagen, diagnóstico preventivo y fisioterapia. Posteriormente, el proyecto avanzó hacia la infraestructura hospitalaria, con la construcción y equipamiento de áreas de quirófanos, hospitalización, terapia intensiva y urgencias.

Un conjunto de médicos se unieron para fundar Médica Sur. (Youtube/Hospital Médica Sur/Captura de Pantalla)





Médica Sur fue ampliando sus capacidades hasta convertirse en un complejo hospitalario que reúne diferentes servicios y especialidades.