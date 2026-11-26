Este modelo, al cual Rivera bautizó como "estrategia de energía dedicada", busca evitar el desabasto local y reforzar la red eléctrica nacional sin absorber la capacidad existente destinada a los hogares. “Somos empresas que tenemos una necesidad y estamos adicionando capital a la red”, dijo y agregó que entre las que destacan en este esfuerzo se encuentran KIO Data Centers , Odata, Microsoft, Ascenty y Amazon.

Por su parte, Natália Silva de Brito, quien forma parte de la junta directiva de la Mexdc, resaltó que la inversión en redes eléctricas para centros de datos, al ser una industria que necesita energía de manera predecible y a largo plazo, también representa un beneficio a la población.

Como parte del acompañamiento a este crecimiento de la red eléctrica en otras regiones del país, como Nuevo León , ya existen inversiones adicionales de la CFE por alrededor de 8,800 millones de pesos, las cuales aportarán cerca de 140 megawatts a la red regional. En paralelo, las modificaciones y renovaciones en subestaciones estratégicas de Querétaro incrementarán la capacidad disponible entre 300 y 400 MW.

Proyecciones de la industria de data centers hacia 2031: impacto en el PIB e IA

Hoy en día, en el panorama nacional la industria registra 279 megawatts de energía en operación solo para centros de datos, distribuidos principalmente en Querétaro (212 MW), la Zona Metropolitana del Valle de México (27.6 MW), Monterrey (24 MW) y Guadalajara (14 MW).

Los voceros dijeron que la inversión en redes eléctricas para centros de datos, al ser una industria que necesita energía de manera predecible y a largo plazo, también representa un beneficio a la población.

(Foto: Fernando Guarneros)





Con 205 MW adicionales que se encuentran en fase de construcción, México cerrará la etapa actual con 484 MW en operación activa a inicios de 2026. De cara al año 2031, la Asociación Mexicana de Data Centers proyecta un salto operativo hasta alcanzar 1.7 gigawatts (1,730 MW de capacidad instalada orientada a servicios de la nube.