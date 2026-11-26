Querétaro es el principal nodo de centros de datos en México. Alberga el 72% de la capacidad de esta infraestructura del país y ante los retos de suministro eléctrico que enfrenta la industria, las empresas del sector han inyectado más de 28,500 millones de pesos tan solo en 2026 para desarrollar la red energética dentro del estado, según información de la Asociación Mexicana de Data Centers (Mexdc).
¿Cómo se usó la inversión de energía para data centers de Querétaro en 2026?
Dichos recursos, explicó Adriana Rivera, directora ejecutiva de la Mexdc, se han destinado a la construcción y reforzamiento de subestaciones, así como a la ampliación de líneas de transmisión y distribución de alta tensión. Todas estas obras, agrega, son financiadas por la iniciativa privada y donadas al Estado mexicano para ser administradas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
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Este modelo, al cual Rivera bautizó como "estrategia de energía dedicada", busca evitar el desabasto local y reforzar la red eléctrica nacional sin absorber la capacidad existente destinada a los hogares. “Somos empresas que tenemos una necesidad y estamos adicionando capital a la red”, dijo y agregó que entre las que destacan en este esfuerzo se encuentran KIO Data Centers, Odata, Microsoft, Ascenty y Amazon.
Por su parte, Natália Silva de Brito, quien forma parte de la junta directiva de la Mexdc, resaltó que la inversión en redes eléctricas para centros de datos, al ser una industria que necesita energía de manera predecible y a largo plazo, también representa un beneficio a la población.
Como parte del acompañamiento a este crecimiento de la red eléctrica en otras regiones del país, como Nuevo León, ya existen inversiones adicionales de la CFE por alrededor de 8,800 millones de pesos, las cuales aportarán cerca de 140 megawatts a la red regional. En paralelo, las modificaciones y renovaciones en subestaciones estratégicas de Querétaro incrementarán la capacidad disponible entre 300 y 400 MW.
Proyecciones de la industria de data centers hacia 2031: impacto en el PIB e IA
Hoy en día, en el panorama nacional la industria registra 279 megawatts de energía en operación solo para centros de datos, distribuidos principalmente en Querétaro (212 MW), la Zona Metropolitana del Valle de México (27.6 MW), Monterrey (24 MW) y Guadalajara (14 MW).
Con 205 MW adicionales que se encuentran en fase de construcción, México cerrará la etapa actual con 484 MW en operación activa a inicios de 2026. De cara al año 2031, la Asociación Mexicana de Data Centers proyecta un salto operativo hasta alcanzar 1.7 gigawatts (1,730 MW de capacidad instalada orientada a servicios de la nube.
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Las proyecciones financieras hacia 2031, además, estiman un impacto económico para México de 82,500 millones de dólares, una cifra que contempla 20,600 millones de dólares en inversión directa y 61,900 millones indirectos. De concretarse estas estimaciones, la industria de centros de datos aportará hasta un 5.2% del Producto Interno Bruto.
Respecto al despliegue regional de capital, el estudio de mercado de la Mexdc proyecta una inversión acumulada en infraestructura eléctrica hacia 2031 de aproximadamente 5,000 millones de dólares y aunque una porción importante de estos recursos se concentrará en Querétaro, por su densidad operativa, también se extenderá hacia el Estado de México, Jalisco y Nuevo León, anunció la asociación.
Cabe resaltar que la Mexdc pasó de una estimación previa de 1.5 GW a 1.7 Gigawatts (1,730 MW) en 2031, debido a la actualización anual del estudio de mercado, el cual ajusta su ventana de proyección a cinco años y el ajuste al alza responde a la acelerada adopción de servicios de cómputo en la nube por parte de las organizaciones.
Asimismo, los miembros de la asociación precisaron que esta cifra de 1.7 GW contempla únicamente la demanda de infraestructura Cloud, por lo que se anticipan nuevos incrementos en las metas a medida que se incorporen formalmente los requerimientos de alta densidad energética impulsados por la Inteligencia Artificial.