¿Dónde pagar mi adeudo?

Si cuentas con resolución de créditos fiscales determinados y deseas pagar, puedes solicitar el formato para pago de contribuciones federales (línea de captura) o bien, consultar a través de internet tus adeudos fiscales y generar la línea de captura correspondiente.

¿Qué pasa si no le pago un adeudo al SAT?

La parcialidad no cubierta en la fecha establecida se considerará no cumplida en tiempo y monto, por lo tanto, no debes de exceder de dos parcialidades sin pagar en tiempo, porque se te requerirá la garantía del interés fiscal, y si incumples con tres parcialidades en pagarlas a más tardar en la fecha de vigencia antes mencionada, se te revocará la autorización y requerirá el importe total adeudado, debidamente actualizado. Aunado a lo anterior, la autoridad te cobrará recargos por el retraso en el pago de la parcialidad.