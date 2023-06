Además de los Cetes, ¿cómo puedo elegir otras inversiones?

¿Cómo empezar?

Antes de elegir un instrumento para poner a trabajar tu dinero, recomendó Jorge Girón de Valmex, hay que tomar en cuenta la inflación a futuro, es decir, “si la inflación se espera en 4% hacia adelante, tienes que buscar inversiones que generen un rendimiento arriba de ello”.

Asimismo, tienes que conocer para qué quieres invertir -tener claras las metas de inversión- y que tan tolerante al riesgo eres. Para ello tienes que acercarte a un experto, quien te ayudará a armar un plan de inversión adecuado a tus necesidades.

El conocimiento del instrumento en el que vas a poner a trabajar tu dinero, tienes que conocer de él y entenderlo para evitar sorpresas.

En el mercado hay un gran abanico de alternativas para invertir. Lo ideal es no poner todas tus canicas en una bolsa; diversificar te ayudará a hacer frente al riesgo y a no perder, así como esperar hasta que termine el contrato de tu inversión para no perder.

¿Por qué Asia es más cara?

Este año cuatro de las 10 ciudades más caras del mundo están en Asia debido al crecimiento que ha mostrado la región. “Eso se traduce en mayor riqueza”, explicó Polidura.

El directivo de Julius Baer explicó que una vez que terminó el cierre de actividades por la pandemia, la demanda de servicios ha aumentado, particularmente el sector turístico. “Hay un deseo del consumidor por gastar, por tener experiencias y tener vacaciones y gastar en vino, ropa de marta. Eso es muy particular de Asia”.

En los últimos 12 meses México ha destacado por la fortaleza del peso frente al dólar, lo que “ha ayudado a compensar un poco estas presiones. Ahora con menos pesos compras más dólares para pagar algunos de los productos importados”, destacó Polidura.

Para los próximos 12 meses, Julius Baer espera que el dólar esté más cercano a los 18 que a los 17.

A pesar de que la CDMX está entre las ciudades más caras, sigue siendo una de las urbes más accesibles, destacó Polidura, particularmente si se compara con Sao Paulo, Brasil, puesto número 12 de la lista.

Para muestra, un botón. Mientras la CDMX solo ocupa el número 1 en la lista de zapatos para dama más caro, Sao Paulo tiene la primera posición en 7 categorías, precisó Esteban Polidura.