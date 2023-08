En la Revista del Consumidor de agosto 2023, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informa que los prestadores del servicio de estacionamiento podrán registrar o no su Contrato de Adhesión ante la dependencia, lo que significa que no es una obligación para ellos y que es de carácter voluntario. Sin embargo, no debes sentirte desprotegido porque a pesar de esto se encuentran obligados a cumplir con la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) y por las Leyes y los reglamentos de los Estados y Municipios donde se proporciona el servicio.

¿Qué debe cubrir un servicio de estacionamiento?

Emitir un boleto por vehículo, motocicleta o bicicleta a los usuarios.

Contar con un seguro de responsabilidad civil o fianza que garantice el pago de daños o pérdidas que pudieran sufrir en su persona, auto o en la de terceros.

Garantizar espacio de estacionamiento en condiciones de seguridad.

Contar con un reloj registrador para contabilizar el tiempo del servicio.

Obligar a sus acomodadores a portar en todo momento la identificación del establecimiento.

Exhibir y respetar la tarifa autorizada en el lugar donde se brinde el servicio.

Al momento de acceder al establecimiento es importante verificar que las máquinas de pago y relojes cuenten con "El sello amarillo". Si las máquinas de pago y relojes registradores cuentan con este sello, están verificados por la Profeco.

Recomendaciones