¿Quieres equipar tu casa? Ya puedes hacerlo con Infonavit

“Muchos trabajadores tienen todavía una capacidad de crédito no utilizada. Equipa tu Casa viene a tomar esa capacidad de crédito no utilizada, para que la gente no se sobreendeude porque su pago va a exceder el 30% de su ingreso total, ya que así se calcula el crédito máximo”, explicó Martínez Velázquez.

La dispersión de este dinero se hará en dos tarjetas, en una de depositará el 80% del total para la compra de los artículos que se deseen instalar en casa; el 20% restante estará en otra tarjeta para el pago de mano de obra. En este caso sí se podrá hacer retiro de efectivo.

El plazo para liquidar es el mismo del crédito hipotecario.

La edad máxima para solicitarlo es de 70 años para hombres y 75 años para mujeres y cuenta con las mismas soluciones de pago que el crédito hipotecario y la mensualidad forma parte del pago que se calcula para liquidar el crédito hipotecario.

A diferencia de Hipoteca verde, Equipa tu casa no tiene un catálogo de productos, por lo que los acreditados pueden elegir el producto que deseen, siempre que cumpla con los criterios de ahorro -de energía o agua- determinados por las autoridades.

¿Cómo tramitarlo?

Para acceder a este préstamo el trabajador tiene que seguir los siguientes pasos: