¿El pan Bimbo Cero Cero es saludable? Esto dice Profeco

¿Qué dice Profeco sobre el pan cero cero?

En la Revista del Consumidor de abril, la Profeco publicó un análisis de la calidad de las diversas marcas de pan de caja. El objetivo fue comprobar si cumplían con normas nutrimentales y de información al consumidor.

En el caso de la categoría de pan de caja multigrano, con granos y/o semillas, la marca Bimbo Cero Cero tuvo una mala calidicación debido a que no cumple con información veraz para el consumidor.

La Profeco señaló en la revista que dicha marca declara contener 1.2 gramos de azúcares totales, por cada 100 gramos de producto. No obstante, contiene en realidad 4.3 gramos/100 g de producto.

Esto es casi tres veces la cantidad declarada en la etiqueta para el consumidor. Pero no es el único producto con estas inconsistencias.

Por ejemplo, la marca Extra Special (Pan de harina de trigo con 12 granos, según su presentación) declara 3 g/100 g de azúcares totales, pero en realidad contiene 5.7 g/100 g.

Filler, un pan de siete granos contiene 3g/100 g de azúcares totales, una de las cantidades más bajas de los 46 productos analizados. No obstante, también incumple al no ser veraz. Pues declara contener solamente 0.9 gramos de cada 100 de producto.

Filler, además, no declara azúcar como azúcar añadido, no indica país de origen y ostenta que tiene avena y soya, pero no las declara en la lista de ingredientes.

Además, Bimbo Cero Cero, en su presentación de 305 gramos, además de declarar menos azúcar de lo que en realidad contiene, también declara más proteína de la que en realidad está compuesto el producto.

Declara, de hecho, 15 gramos de proteína en lugar de los 12.4 contenidos.