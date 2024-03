¿Es recomendable lavar el pollo crudo?

Lo que sucede es que al lavar este tipo de alimentos, algunas bacterias pueden salpicar las superficies de la cocina, lo que puede provocar enfermedades.

"Lavar los huevos, o la carne, el pollo o el pavo crudos puede pasar microbios al fregadero, los mesones y otras superficies de la cocina. Esos microbios pueden pasar a otros alimentos, como las ensaladas o la fruta, y hacer que usted se enferme", señalan los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

Estos microbios no tienen olor ni sabor, y tampoco se pueden ver. Con solo probar un poquito, una persona podría enfermar gravemente.

En lugar de lavar carnes o aves, se recomienda cocinar las a temperaturas adecuadas, con ello se mata a esos agentes dañinos.

¿Qué enfermedades pueden provocar las bacterias del pollo?

De acuerdo con los CDC, el pollo puede ser una opción nutritiva, pero el pollo crudo puede estar contaminado con microbios Campylobacter, Salmonella o Clostridium perfringens.

"Si come carne de pollo que no está bien cocida, puede contraer una enfermedad transmitida por los alimentos, que también se llama intoxicación alimentaria. También se puede enfermar si come otros alimentos o bebidas que están contaminados con pollo crudo o sus jugos", señala.

Alerta en Tlaxcala

El pasado 5 de marzo, el Sector Salud de Tlaxcala emitió una alerta epidemiológica ante el incremento de caos del Síndrome de Guillain Barré. El organismo apuntó al pollo como una posible fuente de infección.

La dependencia informó que los municipios que presentan el mayor número de casos son Tlaxcala, Santa Cruz Tlaxcala y Calpulalpan, la mayoría de los casos corresponden a hombres con edades de 4 a 64 años.

¿Qué es el Síndrome de Guillain Barré?

De acuerdo con la Secretaría de Salud, el síndrome de Guillan-Barré (SGB) es una afección en la que el sistema inmunitario del paciente ataca los nervios periféricos. Pueden verse afectadas personas de todas las edades, pero es más frecuente en adultos y en el sexo masculino. Con los resultados de estudios recientes existe un consenso científico de que el virus de Zika es una causa de síndrome de Guillan-Barré.