¿Cómo se han posicionado los países de América Latina ante el conflicto en Gaza?

A fines de octubre, Chile llamó a consultas a su embajador en Israel en protesta por la operación militar y aún el diplomático no ha regresado a sus funciones.

Boric ha abogado reiteradamente por un pronto cese al fuego en la zona de conflicto.

Además, Chile en conjunto con México presentó en enero ante el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) una solicitud para que se investiguen probables crímenes de guerra en el marco del conflicto entre Israel y Hamás.

El gobierno de Chile anunció el 5 de marzo que decidió excluir a firmas israelíes de la principal feria aeroespacial y de defensa de América Latina, que se realizó en Santiago en abril.

"Por decisión del Gobierno de Chile, la versión 2024 de la Feria Internacional del Aire y del Espacio (Fidae), que se realizará entre el 9 y 14 de abril, no contará con la participación de empresas israelíes", dice un comunicado del Ministerio de Defensa.

"En una feria como la Fidae excluir o no invitar a empresas que de una u otra manera están siendo parte de aquello que criticamos nos parece que es coherente", explicó Boric unos días después, en una conferencia de prensa conjunta con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. "No me parecería prudente ni coherente que empresas israelíes vengan a exponer armamento a Chile en estas condiciones", agregó el mandatario chileno.

De acuerdo con el mandatario chileno, "lo que está sucediendo en Gaza no tiene justificación alguna".