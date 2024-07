Encuesta del Infonavit: comprar casa y construir en terreno lideran preferencias

De acuerdo con el ejercicio, el 62% de los afiliados al Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores dijo estar interesado en un crédito para la adquisición de vivienda y para construir en terreno propio. El 57% mostró interés por un terreno, el 56% dijo buscar el mejoramiento de su vivienda y 51% cambiar de casa.

“Las cifras presentadas disminuyeron marginalmente respecto del primer trimestre de 2024: 2 puntos porcentuales para la adquisición de vivienda, 3 puntos para la construcción en terreno propio y 1 punto para la adquisición de terreno. En cambio, el mejoramiento de vivienda tuvo una disminución de 5 puntos”, reveló la encuesta.

Los menores porcentajes de interés fueron para el crédito conyugal y unir su crédito -programa Unamos créditos- con la pareja un familiar o amigo, ambos con el 32% de interés; y combatir el crédito Infonavit con la banca registró el 31% de interés.

De acuerdo con el índice de expectativas de adquisición de crédito hipotecario, tanto para comprar casa como un terreno están debajo de 50 puntos -terreno neutro- ubicándose en 45 puntos y 36.9 puntos, respectivamente.

Si se compara con el primer trimestre de 2024, las expectativas de adquirir una vivienda tuvieron una caída de 1.7 puntos, mientras que las de adquirir un terreno aumentaron 1.9 puntos.

De acuerdo con la calificación del Inegi, 100 puntos significa que los trabajadores seguramente solicitarán un crédito, 75 puntos que probablemente lo harán, mientras que 25 puntos quiere decir que probablemente no lo solicitarán.

El índice del sentimiento para compra de vivienda en México se ubicó en 60.7 puntos en el periodo abril-junio de este año, con una caída de 1.4 puntos respecto al primer trimestre del año, mientras que la pregunta “¿Piensa que es buen momento o no para comprar casa, departamento u otro tipo de vivienda?" se ubicó en 72.7 puntos, una disminución de 0.1 puntos respecto al ejercicio previo.

El indicador de la estabilidad laboral marcó 69.1 puntos, una caída de 11.1 puntos comparado con el resultado del primer trimestre de 2024. El indicador del ingreso se ubicó en 108 puntos, un retroceso de 4.1 puntos respecto a los tres meses previos.

Capacidad de ahorro

El ejercicio realizado por el instituto también preguntó a los trabajadores sobre la capacidad de ahorro y si lo van a utilizar para comprar casa.

En este rubro, entre mejor es el ingreso del trabajador, hay menos posibilidades de ahorrar.

El 43% de quien recibe hasta dos salarios mínimos no tiene posibilidad de ahorrar; quien gana entre dos y tres salarios mínimos, el 35% no ahorra, mientras que el 27% de los trabajadores que ganan entre tres y cuatro salarios mínimos no puede ahorrar.

Hasta 2 salarios mínimos: el 43% no tiene posibilidad de ahorrar, el 24% ahorra y destina alguna parte para vivienda y el 33% ahorra y no destina ninguna parte del ahorro para vivienda.