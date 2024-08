Evita conflictos familiares: ¿por qué es tan importante tener un testamento?

¿Ya hiciste tu testamento?, tus familiares y amigos te lo agradecerán

Dejar por escrito quiénes son acreedores a tus bienes cuando ya no estés es importante para dar tranquilidad y certeza. Si no has hecho tu testamento, septiembre es un buen mes.

Puedes elaborar tantos testamentos como quieras, el único que tendrá validez será el último registrado ante notario. (iStock)