45% de las personas espera un milagro para tener una jubilación digna

¿Se necesita un milagro?

A pesar del panorama generalmente positivo para la seguridad global en la jubilación, las conclusiones de la encuesta de Natixis IM entre inversionistas individuales muestran que el número de individuos que creen que es cada vez más su responsabilidad financiar su propio retiro, en vez de depender de las pensiones públicas y privadas, pasó de 67% a 81% entre 2015 y 2023.

“Estos cambios significan que cada vez más individuos asumen la seguridad en la jubilación en sus propias manos. Ante esto, los proveedores de servicios financieros deben ser más proactivos en ayudar a la gente a ahorrar más –para y durante su jubilación- ofreciendo más apoyo y mejores soluciones adecuadas al entorno y necesidades de jubilación actuales, incluyendo acceso a mercados públicos y privados, si queremos evitar una crisis de jubilación en el camino”, explicó Mauricio Giordano, director general de Natixis IM México en un reporte.

Además, en sólo dos años, el número de personas que pensaban que se necesitaría un milagro para lograr una mayor seguridad en la jubilación pasó del 40% en 2021 al 45% en 2023.

Y aunque los millennials son quienes expresan en mayor medida esta preocupación, la incertidumbre también empieza a crecer entre las personas pertenecientes a la generación X y los Baby Boomers. Uno de los problemas que ha incrementado el malestar es la inflación, la falta de apoyo de instituciones privadas y públicas y las altas tasas de interés en los últimos años.

México salta cuatro lugares

Por su parte, México al saltó cuatro posiciones hasta el lugar 36 en el Índice Global de Jubilación de Natixis IM 2024. Los jubilados en México ahora tienen mejores finanzas y una mejor calidad de vida.

De acuerdo con el nuevo reporte, México obtuvo una mejora significativa en el subíndice de Finanzas en la Jubilación, alcanzando un 63%, y en el de Calidad de Vida, con un aumento del 60% al 64% respecto al año anterior.

El subíndice de finanzas califica aspectos como dependencia en la vejez, morosidad en préstamos bancarios, inflación, tasas de interés, presión fiscal, endeudamiento del gobierno y gobernabilidad. En este subíndice, el promedio de los mejores países es de 69% por lo cual México se acerca a ser más competitivo en este renglón.

Estas mejoras, de hecho, colocan a México en el Top 25 en el subíndice de Finanzas en la jubilación del ranking, tan solo detrás de Chile, Nueva Zelanda y Corea del Sur.

Sin embargo, también hay áreas de oportunidad que se tienen que abordar, por ejemplo, México tiene bajas calificaciones en los subíndices de salud y de bienestar material.

El subíndice de Bienestar material tiene que ver con la igualdad de ingresos, el ingreso per cápita y el desempleo y son las áreas donde tiene que mejorar el sistema de jubilación en México.

Y en cuanto a salud, la calificación de México sugiere se debe elevar el porcentaje del gasto en salud que está cubierto por seguros, tanto públicos como privados.

Suiza se corona en el primer sitio

Suiza encabeza el ranking global con un 82%, desplazando a Noruega, que cayó al segundo lugar con un 81%. Otros países en el top 10 incluyen Islandia, Irlanda, y Australia. Suiza destaca por mantener un lugar en los cuatro subíndices, mientras que países como Noruega y Luxemburgo han registrado descensos en áreas como Bienestar Material y Finanzas en la Jubilación debido a presiones fiscales y de deuda.

Riesgos para los ahorradores

Los riesgos clave que los individuos enfrentan en la actualidad, según informó en un comunicado Natixis, son:

Tasas de interés: Si bien las tasas bajas han sido un riesgo clave para los jubilados durante los más de 15 años posteriores a la crisis financiera mundial, el entorno actual de tasas más altas representa nuevos riesgos.

Inflación: Lo peor puede haber quedado atrás a la vez que la inflación retrocede lentamente hacia la meta de los bancos centrales, pero el aumento de precios posterior a la pandemia ha servido como duro recordatorio de cuán rápida y severa puede ser la inflación. Hoy que 83% de los inversionistas dice que los eventos recientes les recordaron cuán grande es la amenaza que representa la inflación para un retiro seguro.

Deuda pública: La deuda pública en los países de la OCDE se ha más que duplicado en el primer cuarto del siglo XXI, ya que los responsables de la política primero navegaron por la crisis financiera mundial y luego por la pandemia. Si bien las medidas eran necesarias para evitar un colapso económico a corto plazo, a los responsables de las políticas les corresponde pagar la deuda a largo plazo. Cada vez más personas temen que se les pida pagar las cuentas y que resulte en recortes en las prestaciones de jubilación del gobierno, que son una piedra angular de los planes de ingreso en la jubilación.

Nosotros: Una jubilación segura es el viaje, no el destino. El éxito requiere expectativas realistas y un compromiso significativo de las personas. Si bien muchos pueden apreciar esto en la forma, no todos los inversionistas hacen suposiciones razonables y establecen objetivos realistas. Los resultados de la encuesta de Natixis IM entre Inversionistas muestran que los inversionistas no tienen una visión coherente de lo que se necesita para tener éxito.