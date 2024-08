¿Por qué no es bueno confiar tu retiro a las Afores?

Entre otras recomendaciones, la autora comentó que no es bueno confiar tu retiro a las Afores. “Son un gran paso para ahorrar, pero no va a ser tu salvación”.

Los trabajadores formales bajo la Ley de 1997 que no hicieron aportaciones voluntarias a su ahorro para el retiro, reciben una pensión de 30% de su último salario. Con la reforma de 2020 al sistema de pensiones, que establece un amento gradual de las aportaciones patronales, para llegar a 15% en 2030, el monto de retorno será de alrededor de 70%.

“Tienes que buscar la forma de complementar tu retiro, ya sea con un plan personal de retiro (PPR) o invirtiendo en algún instrumento que te dé rendimientos porque ahorrar debajo del colchón o en el banco no son opciones”, asegura Casso, quien en su libro ofrece una guía del ahorro para el retiro.

El mejor momento para empezar a ahorrar para tu retiro es hoy. “La edad hace toda la diferencia. Entre más temprano comiences a ahorrar, mejor preparado vas a estar para el retiro”, aseguró Paulina Casso.

Puedes utilizar las calculadoras del sistema de ahorro para el retiro (SAR) o de las Afores para tener una idea más clara de lo que tienes que ahorrar hoy para tener el futuro que deseas.

La importancia del ahorro

Si bien el ahorro es importante, como un primer paso para el retiro, no es suficiente. Se tiene que complementar invirtiendo en instrumentos que ofrezcan rendimientos que te permitan ganarle a la inflación.

Entre los errores más comunes de la gente al hablar del ahorro para el retiro están gastar más de lo que están ingresando, invertir en instituciones que no están reguladas por las autoridades y pensar que el retiro está muy lejos como para preocuparte. Lo ven tan lejano que no toman ninguna acción el día de hoy, detalló Casso.

“Ahorrar para el retiro no significa vivir una vida precaria en el presente y no darte gustos, se trata de llevar un balance y darte gustos y consentirte, pero también de destinar una parte de tu dinero para invertirlo”, subrayó la autora.

“Si no tenemos la conciencia de cuidar a ‘nuestro yo del mañana’, nadie más la va a tener. No hagas que tu ‘yo del futuro’ sufra por lo que hagas, o lo que no hagas, el día de hoy”, agregó.