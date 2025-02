No permitas que una crisis te aleje de cumplir tus metas financieras

¿Qué es una crisis?

Una crisis no siempre tiene que ser como lo que ocurrió en 2020, cuando el mundo conoció al coronavirus. Una crisis llega en el momento en el que ocurre una situación que te hacer perder el balance financiero.

Estas pueden ocurrir por la pérdida de empleo, un problema de salud o algún imprevisto y que tengas que destinar recursos que tenías pensados para otros fines. Incluso si tuviste que solicitar un préstamo para cubrir dichos gastos, explicó Daniela Lascurain, cofundadora y directora de operaciones (COO) de la plataforma digital de finanzas personales Zumma Financiera.

Cumple tus metas a pesar de la crisis

Si ya estás en un momento difícil, no te preocupes, ocúpate en retomar el camino y en no descuidar el cumplimiento de tus metas -desde un viaje de vacaciones, comprar un auto, una casa o cualquier otro propósito que quieras cumplir-.

Lo primero que tienes que hacer es un análisis de la situación en la que te encuentras, puedes echar mano de Excel o de alguna aplicación. Actualmente hay diferentes apps o plataformas en línea que te ayudan a llevar un registro de tus ingresos y tus gastos; además cuentan con alertas para evitar que te salgas del camino, explicó Lascurain.

“Tienes que ver cuáles han sido tus ingresos, recurrentes y no recurrentes. Eso te servirá para entender en qué puedes ahorrar. Si no sabes cuánto gastas al mes o cuáles son tus ingresos promedio mensuales, no puedes empezar a planear nada”, aseguró.

Una vez que sabes en qué gastas, es posible que identifiques algunos rubros que puedas eliminar o reducir.

“Por ejemplo, si te das cuenta que gastas mucho en café todas las mañanas, ese es un gasto que puedes eliminar o reducir. Lo que no puedes hacer es decir ‘ya no voy a comprar en el súper (la despensa)’ porque necesitas comer”, refirió Daniela Lascurain.