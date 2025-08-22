CFE Móvil ofrece WhatsApp y redes sociales por 33 pesos al mes, cómo contratarlo

Hace poco te contamos cómo obtener internet de CFE para casa o viajes por 95 pesos al mes; ahora te explicamos cómo acceder desde tu celular a redes sociales y aplicaciones como WhatsApp por 33 pesos mensuales.
Estos servicios forman parte del programa Internet para Todos, impulsado por el Gobierno de la Cuarta Transformación, cuyo objetivo es ampliar el acceso a la comunicación y el entretenimiento en todo el país.
La Comisión Federal de Electricidad ofrece varias opciones: telefonía celular con tarjetas SIM y eSIM, así como internet para casa o viajes mediante un módem MiFi. En esta ocasión, te explicamos cómo funciona el plan para el celular.
Cabe señalar que la telefonía móvil de CFE ofrece paquetes que van desde 33 hasta 295 pesos al mes. Según el costo, cambian la velocidad de internet, la cobertura, las llamadas, los mensajes y el acceso a redes sociales.
El paquete de 33 pesos incluye:
-Vigencia de 30 días
-1 GB de datos
-100 minutos para llamadas a celular
-50 mensajes de texto
-Redes sociales y WhatsApp hasta 600 MB
-Sin opción de compartir internet con otros dispositivos
Aunque es una opción muy accesible y útil para personas con recursos limitados, la capacidad es reducida: si usas con frecuencia redes sociales, WhatsApp o consultas en internet, es probable que consumas tus datos rápidamente y te quedes sin conexión.
Cómo contratar los paquetes de CFE Internet Móvil
Las tarjetas SIM de CFE son gratuitas. Para obtener una, basta con adquirir uno de los paquetes de prepago disponibles y activarlo desde la página oficial.
El trámite se realiza en línea a través del sitio https://cfeinternet.mx/, donde puedes elegir el paquete que más se ajuste a tus necesidades.
Ten en cuenta que los servicios de CFE no están disponibles en todas las localidades del país. Debes ingresar tu código postal para verificar si puedes acceder.
Otros paquetes de CFE Móvil
Además del plan de 33 pesos, CFE Internet Móvil ofrece diferentes opciones que se adaptan a las necesidades de consumo de cada usuario. Los paquetes varían en precio, cantidad de datos, llamadas y posibilidad de compartir internet con otros dispositivos.
Paquete de 99 pesos
-30 días de vigencia
-3 GB
-Llamadas y mensajes ilimitados entre líneas de CFE
-Redes sociales y WhatsApp ilimitados
-Posibilidad de compartir internet con otros dispositivos
Paquete de 120 pesos
-30 días de vigencia
-5 GB
-Llamadas y mensajes ilimitados entre líneas de CFE
-Redes sociales y WhatsApp ilimitados
-Posibilidad de compartir internet con otros dispositivos
Paquete de 200 pesos
-30 días de vigencia
-15 GB
-Llamadas y mensajes ilimitados entre líneas de CFE
-Redes sociales y WhatsApp ilimitados
-Posibilidad de compartir internet con otros dispositivos
Paquete de 230 pesos
-30 días de vigencia
-40 GB
-Llamadas y mensajes ilimitados entre líneas de CFE
-Redes sociales y WhatsApp ilimitados
-Sin opción de compartir internet con otros dispositivos
Paquete de 295 pesos
-30 días de vigencia
-40 GB
-1,500 minutos y 1,000 mensajes
-Redes sociales y WhatsApp ilimitados
-Posibilidad de compartir internet con otros dispositivos
20GB 12M: $1,495 | Datos: 20 GB best effort + 20 GB a 512 kbps | Minutos: 1,500 | SMS: 1,000 | Hotspot: No | Folio IFT: 1244730
+20GB 12M: $2,450 | Datos: 20 GB best effort + 20 GB a 512 kbps | Minutos: 1,500 | SMS: 1,000 | Hotspot: Sí | Folio IFT: 1244736
CFE Internet Móvil ofrece opciones de conectividad accesibles y flexibles, desde el paquete básico de 33 pesos al mes hasta planes más completos de hasta 295 pesos o con vigencia semestral y anual.
Esto permite que los usuarios elijan según sus necesidades de datos, llamadas, mensajes y uso de redes sociales. Con tarjetas SIM gratuitas y contratación en línea, es posible mantenerse conectado de manera sencilla y segura, ya sea para uso personal, social o laboral.