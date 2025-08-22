CFE Móvil ofrece WhatsApp y redes sociales por 33 pesos al mes, cómo contratarlo

Hace poco te contamos cómo obtener internet de CFE para casa o viajes por 95 pesos al mes; ahora te explicamos cómo acceder desde tu celular a redes sociales y aplicaciones como WhatsApp por 33 pesos mensuales.

Estos servicios forman parte del programa Internet para Todos, impulsado por el Gobierno de la Cuarta Transformación, cuyo objetivo es ampliar el acceso a la comunicación y el entretenimiento en todo el país.

La Comisión Federal de Electricidad ofrece varias opciones: telefonía celular con tarjetas SIM y eSIM, así como internet para casa o viajes mediante un módem MiFi. En esta ocasión, te explicamos cómo funciona el plan para el celular.

