Cajas de Ahorro en México: Lo que debes saber antes de depositar tu dinero

¿Qué son las Cajas de Ahorro?

Las Cajas de Ahorro y Préstamo, Cajas Populares, Cajas Cooperativas o las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAP), son un mecanismo financiero de la banca social que promueve el acceso al ahorro, al préstamo, al crédito, al aseguramiento y otros servicios financieros desde una economía social y solidaria, de acuerdo con el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES).

Estas entidades son intermediarias financieras no bancarias y buscan incluir a quienes están fuera del sistema bancario tradicional, y están reguladas por:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

Ley General de Sociedades Mercantiles,

Ley General de Sociedades Cooperativas,

Ley de Ahorro y Crédito Popular,

Ley que Regula las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo,

Entre otras normas y leyes fiscales; que les permiten trabajar en regla como a la banca privada.

SOCAP en México

Estas sociedades operan en México en diferentes clasificaciones :

Entidades Autorizadas : Cumplieron los requisitos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para realizar operaciones de crédito y ahorro por hasta 25,000 UDIS por ahorrador.

: Cumplieron los requisitos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para realizar operaciones de crédito y ahorro por hasta 25,000 UDIS por ahorrador. Proceso de Autorización.

Entidades Salida Ordenada .

. Categoría D.

También existen las Cajas de Nivel Básico, cuyos activos activos no rebasan el límite de 2.5 millones de UDIS, y no requieren la autorización de la CNBV para realizar operaciones de ahorro y préstamo, y no tienen seguro de depósito.

Actualmente, hay 155 SOCAP Autorizadas, 235 Básicas que opera, una en proceso de autorización y 103 en otros casos especiales que brindan servicios de ahorro y préstamos a sus socios.

¿Qué debo hacer para guardar mi dinero en una Caja de Ahorro?

Antes de depositar tu dinero en una institución, revisa que se encuentre registrada.

Verifica que se encuentre en el Padrón de Entidades Supervisadas en la CNBV , en el Sistema de Registro de Prestadores Financieros ‘SIPRES’ y que el registro que al efecto lleva el Fideicomiso del Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores “ FOCOOP ”.

Puedes consultar las SOCAP autorizadas, básicas y en proceso de autorización a través de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ( Condusef ).

Como socio de una SOCAP, las personas usuarias tienen derecho a: