Cuántas semanas cotizadas del IMSS necesitas para lograr la pensión máxima bajo la Ley 73

El número clave: 500 semanas cotizadas

Estos incrementos se calculan de acuerdo con el número de semanas de cotización reconocidas al asegurado posteriormente a las primeras quinientas semanas de cotización. El derecho a un incremento anual se adquiere por cada cincuenta y dos semanas más de cotización después de las primeras quinientas.

La cuantía básica anual de la pensión y sus incrementos se determinan utilizando el promedio del salario diario de las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización. La pensión otorgada por invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada, incluyendo las asignaciones familiares y ayudas asistenciales, no excederá del cien por ciento del salario promedio que sirvió de base para fijar la pensión.

Sin embargo, este límite puede elevarse únicamente por derechos derivados de semanas de cotización reconocidas, cuando el monto de la pensión sea superior a dicho límite. En resumen, la ley establece un sistema donde la pensión se incrementa con cada 52 semanas de cotización adicionales después de las primeras 500 semanas, y no fija un número máximo de semanas de cotización para alcanzar un "máximo posible" de la pensión. Más bien, indica que la pensión puede seguir aumentando con más semanas reconocidas, incluso superando el 100% del salario promedio base de cotización.

Por cada 52 semanas cotizadas adicionales a las 500, la cuantía básica anual aumenta aproximadamente 2.45%.

Bajo la Ley 73, el monto de la pensión se calcula a partir de una tabla que establece porcentajes en función de las semanas cotizadas. No existe un máximo posible, así que podrías superar el 100% de tu salario promedio de las últimas 250 semanas.

Quien no alcance estas 500 semanas recibirá una pensión proporcionalmente menor, aunque haya tenido el salario tope permitido por la ley.

El salario promedio: el otro gran factor

El IMSS toma en cuenta el salario base de cotización promedio de las últimas 250 semanas (aproximadamente 5 años) antes de la jubilación.

En la Ley 73 existe un límite de 25 salarios mínimos como tope de cotización. Esto significa que, para alcanzar la pensión más alta, no solo hay que cumplir con las 500 semanas, sino también haber cotizado con ese tope durante los últimos 5 años previos al retiro.

En cambio, si cotizó con el tope salarial y tiene varias semanas, estará en posición de recibir el monto más alto permitido.