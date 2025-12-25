Profeco lo advierte: casi 6,000 autos Mazda podrían quedarse sin gasolina por esta falla mecánica

¿En qué consiste la falla?

El problema se encuentra en un error de software de un módulo electrónico del vehículo, lo que provoca que el medidor de gasolina marque más combustible del que realmente hay en el tanque.

Esto puede llevar a que la persona conductora piense que aún tiene suficiente combustible, cuando en realidad el auto está por quedarse sin gasolina. Como consecuencia, el vehículo podría detenerse de manera inesperada mientras circula y no volver a encender hasta que se le cargue combustible.

Para corregir esta falla, Mazda revisará los vehículos afectados y, si es necesario, actualizará el software sin costo, con el fin de que el medidor de gasolina muestre la cantidad correcta y se eviten riesgos durante la conducción.

Mazda inspeccionará las unidades afectadas y, de ser necesario, actualizará el software del BCM sin costo para las personas propietarias. (AP)

¿Cuáles son los modelos afectados?

El llamado a revisión aplica para 5,937 vehículos Mazda correspondientes a los siguientes modelos y años:

-Mazda CX-70, modelo 2025

-Mazda CX-90, modelos 2024 y 2025

Profeco indicó que estas unidades deberán ser revisadas por la armadora para verificar la posible falla y, en su caso, realizar la actualización correspondiente sin costo para las personas propietarias.

¿Cómo acceder a la reparación?

Mazda Motor de México contactará directamente a las personas propietarias para informarles cuándo podrán acudir a un distribuidor autorizado a realizar la reprogramación del Módulo de Control de la Carrocería (BCM). El servicio no tendrá costo.

Además, la armadora puso a disposición los siguientes canales de atención para consultar el llamado a revisión o resolver dudas:

-Teléfono: 800 01 62932

-Sitio web: mazda.com

-Liga directa del llamado a revisión: mazda.mx/mi-mazda/programas-servicio

La campaña no tiene fecha de vencimiento y, de acuerdo con la empresa, hasta el 17 de octubre no se han reportado daños ni lesiones relacionados con esta falla.

Por su parte, Profeco dará seguimiento al cumplimiento del llamado y recuerda a las personas consumidoras sus canales de atención: el Teléfono del Consumidor (55 5568 8722 y 800 468 8722), así como sus redes sociales en X (@AtencionProfeco y @Profeco) y Facebook (ProfecoOficial).