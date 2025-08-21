Crédito Infonavit T100, el nuevo esquema que pide menos requisitos: lo que debes saber

¿En qué consiste el crédito T100 y quiénes pueden acceder a él?

De acuerdo con el director del Infonavit, este tipo de crédito estará disponible para la población que gane entre uno y dos salarios mínimos. Durante la presentación oficial, en la conferencia matutina con la presidenta Claudia Sheinbaum, fijaron la cantidad de 18,718 pesos, aunque el límite de dos salarios mínimos es de 16,728 pesos en 2025.

Además, otro requisito es que no cuenten con una vivienda propia.

A petición de la presidenta, el Infonavit simplificó el modelo de otorgamiento para el crédito. Anteriormente, se solicitaban diez requisitos y ahora lo disminuyeron a la mitad. Entre los cambios más significativos está la reducción de puntos necesarios, que pasó a ser de 1,000 a solo 100.

El esquema T100, además de esta modificación en la calificación, agregó otras facilidades para las personas trabajadoras. Como la eliminación de penalización por incumplimiento del total de puntos, y ahora se otorgará el 100% del crédito.

El Infonavit solo consultará el buró de crédito para verificar que no se cuente con otro crédito de vivienda, y ya no afectará la calificación designada. Por su parte, si la empresa no cumple con las aportaciones, no se afectará al crédito del trabajador.

En resumen, el crédito T100 cuenta con estas características:

Dirigido a población sin vivienda que gane hasta dos salarios mínimos;

Calificación de 100 puntos en el Infonavit;

Sin penalización y otorgamiento de 100% de crédito;

El buró de crédito no afecta al otorgamiento;

¿Qué tipo de viviendas podrán adquirirse?

Las viviendas que están disponibles para este esquema son las que el gobierno federal está construyendo con el Infonavit, a través de mecanismos de construcción que dan propiedades con un costo promedio de 600,000 pesos, muy por debajo del mercado.

Consta de viviendas de 60 metros cuadrados, distribuidos en 2 recámaras, una cocina, baño completo, sala-comedor y un área de servicio. Además de espacios libres y cajones de estacionamiento.

¿Cómo registrarse al T100?

En la página oficial del Infonavit , en la sección de Derechohabientes, aparece de manera automática una ventana emergente que indica el nuevo programa. Tendrá la siguiente leyenda:

“La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, instruyó la construcción de viviendas para derechohabientes que ganan hasta 2 salarios mínimos y no tienen casa propia. ¿Cumples con estos requisitos y te interesaría comprar una de estas viviendas?”.

La ventana da dos opciones, y en caso de estar interesado, indica el botón “Sí”. Se desplegará otro apartado donde tendrás que ingresar tu Número de Seguridad Social y llenar un captcha.

Posteriormente, apararecerá una ventana donde se te identificará, y deberás agregar tu número de celular y correo electrónico. Leer y aceptar el Aviso de Privacidad y presionar el botón de “Enviar”.

El Infonavit proporcionará información e iniciará un proceso de precalificación del crédito.

Infonavit presenta avances en construcción de vivienda

Durante la conferencia presidencial matutina del lunes 18 de agosto, Octavio Romero informó los avances del Infonavit con respecto al Programa de Vivienda para el Bienestar, con el cual busca crear 1.2 millones de viviendas, luego de incrementar la meta a petición de Claudia Sheinbaum.

Entre los avances, Romero Oropeza destacó la construcción de 120,464 viviendas, y se contempla el inicio de otras 181,479 a finales de este año. Esto significa que en 2025 se construirían 301,943 viviendas.

El director afirmó que ya se cuenta con los proyectos, así como predicciones para 2026.

De las viviendas en construcción, 7,900 son del suelo donado por la Federación, estados, municipios, y 112,500 de suelo comprado desde el Infonavit.

Estas son el total de viviendas próximas a entregar en 2025 por estado:

Tamaulipas - 1,117

Tabasco - 628

Sinaloa - 560

Nuevo León - 374

Quintana Roo - 368

Veracruz - 368

Chiapas - 200

Morelos - 160

Zacatecas - 160

Michoacán -128

Guerrero - 80

Yucatán - 72

Guanajuato - 70

Coahuila - 46

Oaxaca - 32

Colima 24