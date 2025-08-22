Nu, Mercado Pago, Spin o Stori: ¿cuál te da más beneficios por tu dinero?

¿Cuánto crece tu dinero con Nu?

De acuerdo con la página del popular banco digital, tu dinero guardado en Nu puede generar un rendimiento de hasta 15% anual con la Cajita Turbo , mientras que las cajitas normales ofrecen un 7.75% .

La Cajita Turbo es una opción de ahorro dentro de la Cuenta Nu de Débito, pensada para quienes usan su tarjeta con frecuencia y buscan hacer crecer su dinero sin perder su disponibilidad. A diferencia de otros productos, mantiene los fondos accesibles en todo momento, sin penalizaciones por retiro, combinando flexibilidad y rentabilidad.

Para activarla, basta con realizar al menos una compra al mes con cualquier tarjeta Nu, crédito o débito. Tres días hábiles después de la transacción, la Cajita Turbo se desbloquea y puedes empezar a aprovechar sus beneficios. El límite de depósito es de 25,000 pesos, aunque si deseas ahorrar más, la app ofrece otras Cajitas con opciones de ahorro flexibles.

Por ejemplo, si depositas 10,000 pesos en tu Cajita Turbo, al 15% anual, tu dinero podría generar alrededor de 1,500 pesos de rendimiento en un año, mientras mantienes acceso total a tu saldo y puedes retirarlo en cualquier momento.

¿Cómo funcionan los préstamos en Nu?

Para acceder a una oferta de préstamo, Nu evalúa tu historial crediticio, el uso frecuente de tu Cuenta Nu y el pago puntual de tu Tarjeta de Crédito Nu. Cumplir con estos criterios aumenta tus posibilidades de aprobación y te permite acceder a mejores condiciones.

Por ejemplo, simulamos que si solicitas un préstamo de 20,000 pesos a 12 meses con una tasa de interés fija de 9.95%, terminarías pagando un total de 38,873 pesos. Si lo pides a seis meses, el total sería de 29,528 pesos.

Servicios que se pueden pagar en línea con Nu

Además de manejar tarjetas de crédito y débito, Nu permite pagar servicios básicos directamente desde la app, sin comisiones. Entre ellos se incluyen agua, luz, gas, telefonía e internet con proveedores como Totalplay, Izzi, CFE y Telmex.

También es posible hacer recargas a compañías de telefonía móvil como Telcel, AT&T, Movistar, Unefón y Bait, facilitando el control de tus finanzas desde un solo lugar.

Nu ofrece hasta 15% anual con la Cajita Turbo, con disponibilidad total del dinero y activación mediante compras periódicas. (Nu México/Facebook)

Las ganancias con Mercado Pago

Mercado Pago permite que tu dinero genere ganancias mientras permanece disponible en tu cuenta. Si ingresas al menos 3,000 pesos al mes, tus fondos crecen al 14% anual; si ingresas menos, el rendimiento es de hasta 8% anual.

Para activarla, solo ingresa a tu cuenta, selecciona “Activa tus ganancias del 14 % anual” y confirma. El dinero empieza a generar ganancias a los 2 días hábiles. El máximo que genera rendimientos es 25,000 pesos, considerando tanto el saldo disponible como el de tus "Apartados".

Por ejemplo, si depositas 10,000 pesos y cumples con el requisito mensual, al 14% anual podrías obtener alrededor de 1,400 pesos de ganancias en un año, manteniendo acceso total a tu dinero.

Las ganancias se acreditan de lunes a viernes, y puedes usar tu dinero en cualquier momento sin perder los beneficios. Así, Mercado Pago combina disponibilidad inmediata con rendimientos atractivos, adaptados a tu nivel de actividad.

Préstamos personales en Mercado Pago

Para acceder a un Préstamo Personal en Mercado Pago, debes mantener un buen historial de pagos y uso de tu Línea de Crédito, además de cuidar tu score crediticio. Cuando la opción esté disponible, recibirás un aviso por la app y correo electrónico; no se puede activar por otros canales.

Una vez aprobado, el dinero se acredita de inmediato en tu cuenta y se puede usar para compras en línea, pago de servicios, recargas de celular o transporte, transferencias y retiros en cajeros con la Tarjeta Mercado Pago.

Simulamos un préstamo de 20,000 pesos con una tasa anual de 59%: al final del periodo, el pago total sería de 27,972 pesos. La plataforma combina rapidez en la entrega del dinero con flexibilidad de uso.

Pago de servicios en Mercado

En Mercado Pago puedes pagar servicios como luz, agua, gas, telefonía, internet e impuestos, y recargar celulares de AT&T, Movistar, Telcel y Unefon. Al recargar AT&T, Movistar o Unefon recibes 6% de vuelta; con Telcel, 4%.

Mercado Pago paga hasta 14% anual según depósitos mensuales, con acreditación diaria y acceso inmediato a los fondos. (Rafael Henrique / SOPA Images/Rafael Henrique / SOPA Images vi)

¿La tarjeta Spin de Oxxo da rendimientos?

Spin by OXXO no genera rendimientos sobre tu saldo, porque no es una cuenta de ahorro ni de inversión, sino un instrumento de pago electrónico. Su objetivo principal es facilitar pagos y transferencias, no hacer crecer tu dinero con intereses. Tampoco ha habilitado de manera masiva los préstamos personales.

A diferencia de las cuentas bancarias tradicionales, Spin no cuenta con respaldo bancario ni seguro del IPAB, por lo que el saldo no genera ganancias adicionales.

En cambio, Spin ofrece otros beneficios, como el programa de lealtad Spin Premia, que permite acumular puntos por cada compra para canjearlos por productos o servicios de marcas participantes. También brinda promociones, descuentos y bonificaciones en tiendas OXXO y pagos en línea, además de la comodidad de controlar tus finanzas desde la app y usar la tarjeta física o virtual en comercios.

En resumen, Spin by OXXO no hace crecer tu dinero, pero ofrece ventajas prácticas y recompensas por su uso cotidiano.

Servicios que puedes pagar en línea con Spin

Con Spin by OXXO puedes pagar en línea servicios como luz, agua, gas, telefonía, internet y televisión de paga de manera rápida y segura. La app permite escanear tus recibos, programar recordatorios y aprovechar promociones, todo protegido con seguridad cibernética y respaldo de Visa.

Spin by OXXO no da rendimientos, pero ofrece lealtad, promociones y pagos fáciles. (Cortesía)

Los rendimientos de Stori

Stori ofrece a sus usuarios opciones de ahorro con rendimiento garantizado, adaptadas a diferentes necesidades financieras. Sus productos permiten elegir entre liquidez inmediata o plazos fijos para obtener mayores ganancias.

Con la Stori Cuenta+, tu dinero está disponible 24/7 sin penalizaciones, generando un rendimiento nominal de 8% anual, ideal para imprevistos o emergencias. Por otro lado, la Stori Inversión+ permite comprometer tu dinero a plazos de 30, 90, 180 o 360 días, con tasas que van de 7% a 8.20% anual, pensadas para metas o proyectos financieros.

Por ejemplo, si depositas 10,000 pesos en un plazo fijo de 90 días, tu dinero podría generar un rendimiento aproximado de 205 pesos en ese período, sin perder la seguridad de que tu inversión está protegida por el Fondo de Protección hasta por 25,000 UDIS.

Stori también ofrece flexibilidad de depósitos según el nivel de cuenta: desde 3,000 UDIS al mes (unos 24,000 pesos) hasta cuentas sin límite, lo que permite ahorrar según tus necesidades y metas financieras.

Los préstamos en Stori

Los préstamos personales de Stori permiten acceder a dinero rápido y sin depender del Buró de Crédito. Se pueden solicitar directamente desde WhatsApp, elegir el monto y el plazo de pago (semanal, quincenal o mensual) y recibir el dinero en menos de dos horas en tu cuenta Stori. No se requieren papeleos ni historial crediticio, solo ser usuario activo de StoriCard.

Por ejemplo, si solicitas un préstamo de 18,000 pesos a 12 meses, pagarías 12 mensualidades de 3,939.62 pesos, lo que suma un total de 47,275.44 pesos al finalizar el plazo. Esto incluye intereses y comisiones, y te permite disponer del dinero de inmediato para cubrir lo que necesites, sin papeleos ni requisitos de Buró de Crédito.

Pagos de servicios en línea con Stori

Con Stori puedes pagar en línea servicios básicos como luz, agua, gas, telefonía e internet directamente desde la app. La plataforma permite gestionar tus pagos de manera rápida, segura y sin necesidad de acudir a tiendas o bancos, desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Stori ofrece liquidez o plazos fijos con rendimientos de 7% a 8.20% anual. (Cortesía.)

Las conclusiones

Hoy, las aplicaciones financieras permiten no solo gestionar tu dinero de manera rápida y segura, sino también obtener rendimientos, créditos y pagar servicios desde el celular. Nu y Mercado Pago destacan por ofrecer intereses atractivos de hasta 15% y 14% anual, respectivamente, siempre que se cumplan ciertos requisitos.

Stori combina ahorro con rendimiento garantizado y préstamos sin necesidad de Buró de Crédito, ofreciendo liquidez inmediata o plazos fijos según tus metas financieras. En cambio, Spin by OXXO no genera intereses, pero ofrece recompensas, promociones y facilidad para pagar en tiendas o en línea.

En resumen, la elección de la app depende de tus prioridades: quienes buscan hacer crecer su dinero pueden optar por Nu, Mercado Pago o Stori, mientras que quienes buscan comodidad y beneficios por consumo pueden preferir Spin. Todas ofrecen seguridad, flexibilidad y facilitan el manejo de las finanzas personales.