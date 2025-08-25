Los extrabajadores del Estado y que cotizaron en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) siguen el calendario correspondiente a los pagos de la pensión durante 2025, y que en días próximos se depositará la correspondiente a septiembre. Te decimos qué día.
Pago pensión ISSSTE: fecha de pago a beneficiarios en septiembre
El ISSSTE deposita la pensión de julio el viernes 29 de agosto de 2025. Esta fecha fue confirmada por el propio instituto en su calendario oficial de pagos.
ISSSTE
29 de agosto
30 de septiembre
30 de octubre
28 de noviembre
Los pagos del ISSSTE mantienen el esquema habitual de adelanto al cierre de mes.
¿Qué tipos de pensiones hay en el ISSSTE?
El ISSSTE recuerda que existen diversos tipos de pensiones, a continuación, te enlistamos algunas:
La institución del gobierno recuerda que esta prestación se condiciona al tiempo de espera medido en años de servicio y en su caso a la edad del asegurado.
Pensión por Incapacidad Parcial Permanente. Se otorga al trabajador asegurado que haya sufrido un accidente o enfermedad de trabajo.
Pensión por Incapacidad Parcial Permanente. Se otorga al trabajador que haya sufrido un accidente o enfermedad de trabajo, cuya valuación sea igual o superior al 100% de disminución orgánico funcional total o cuando siendo el porcentaje de valuación inferior, lo imposibilite a desempeñar su profesión.
Pensión de viudez o concubinato a causa de un accidente de trabajo. Se otorga al viudo o viuda o bien a la concubina o concubinario de un trabajador que haya fallecido a consecuencia de un riesgo de trabajo.
Pensión de orfandad a causa de un accidente de trabajo. Se otorga a los hijos de un trabajador que haya fallecido a consecuencia de un riesgo de trabajo, siempre que estos sean menores de 18 años o mayores de esta edad y hasta los 25 años previa comprobación de que están realizando estudios de nivel medio o superior en planteles oficiales o reconocidos o bien si se encuentren incapacitados para trabajar.
Pensión de ascendencia a causa de muerte por riesgo de trabajo. Se otorgará a cada uno de los ascendientes del trabajador que haya fallecido a consecuencia de un accidente o enfermedad de trabajo, siempre y cuando no existieran viuda, viudo, huérfanos ni concubina o concubinario con derecho a pensión.
Pensión por Cesantía en Edad Avanzada. Se otorga al trabajador asegurado cuando quede privado de trabajo remunerado a partir de los 60 años de edad.
Pensión por Vejez. Se otorga al trabajador asegurado que haya cumplido 65 años de edad y tenga reconocidos por el Instituto un mínimo de 25 años de cotización.
Pensión por Invalidez. Se otorga la Pensión de Invalidez al trabajador activo que haya quedado imposibilitado para procurarse, mediante un trabajo igual, una remuneración superior al 50% de su remuneración habitual percibida durante el último año de trabajo, y que esa imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no profesional. Pensión de Viudez o concubinato por causas ajenas al servicio (Enfermedad General).
Cómo descargar el talón de pago
Para que los pensionados descarguen su talón de pago deben realizar los siguientes pasos:
- Acceder a la página del ISSSTE
- Dar click en "Comprobantes de pago a pensionistas": Dentro de los servicios en línea, ubica la opción específica para consultar o descargar los comprobantes de pago de pensionistas.
- Se debe ingresar el número de pensión y el código de adeudo correspondiente.
- Elegir el mes y año del talón de pago que deseas descargar.
- Descarga el talón de pago: El sistema te mostrará el talón en formato PDF. Se puede descargar, guardar o imprimir.