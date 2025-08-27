Paquete de 900 pesos: la opción más económica

(Especial)

El plan más barato de la modalidad Súmate es el de 900 pesos anuales. Con este servicio obtienes:

- 5 GB de datos cada 30 días.

- 1,500 minutos para llamadas.

- 500 mensajes de texto.

- Función de hotspot para compartir internet.

Este paquete es ideal si buscas cubrir necesidades básicas de conectividad, como mensajería, navegación ligera y uso de aplicaciones que no consumen grandes cantidades de datos.

Plan de 1,495 pesos con 40 GB de datos

Si requieres más capacidad, existe el paquete de 1,495 pesos anuales. Su contenido incluye:

- 40 GB de datos (20 GB best effort + 20 GB a 512 kbps).

- 1,500 minutos para llamadas.

- 1,000 mensajes de texto.

- No permite compartir internet mediante hotspot.

Aunque no incluye hotspot, este plan resulta conveniente para quienes utilizan más datos en streaming, videollamadas o descargas.

Plan de 2,450 pesos con hotspot incluido

La tercera alternativa es el paquete de 2,450 pesos anuales, que combina mayor capacidad con la posibilidad de compartir internet. Incluye:

- 40 GB de datos (20 GB best effort + 20 GB a 512 kbps).

- 1,500 minutos para llamadas.

- 1,000 mensajes de texto.

- Función de hotspot habilitada.

Este plan ofrece la misma capacidad de datos que el anterior, pero permite conectar otros dispositivos a través del teléfono, lo que lo hace más flexible.

Cómo contratar los planes

Para contratar cualquiera de los tres planes debes realizar el trámite en línea siguiendo estos pasos:

1. Ingresa a https://cfeinternet.mx

2. Dirigete al apartado de "planes anuales SIM"

3. Selecciona el paquete que más te convenga y da clic en el carrito de esquina inferiro derecha.

4. Ingresa tu código postal para confirmar la cobertura del servicio en tu zona.

5. Llena el formulario de datos personales.

6. Realiza el pago en línea

La tarjeta SIM será enviada a tu domicilio lista para activarse.