Aguinaldo del ISSSTE 2025: cuándo cae, según el calendario oficial

¿Cuándo depositan el aguinaldo del ISSSTE?

De acuerdo al calendario oficial de pensiones del instituto, el aguinaldo se entregará en dos exhibiciones. La primera se realizará en un periodo que va del 1 al 15 de noviembre de 2025, mientras que la segunda parte del depósito será en enero de 2026, con base en el calendario oficial del instituto.

Este esquema mantiene la práctica establecida en años previos, que divide el pago en dos momentos diferenciados. Los pensionados deben tener en cuenta que ambas entregas corresponden a la misma prestación y se acreditan de forma automática en sus cuentas bancarias registradas.

En caso de que el depósito no aparezca en las fechas señaladas, corresponde verificar directamente en el módulo de atención le corresponde al beneficiario.

Fechas de depósito de la pensión

Para los últimos meses de 2025 las fechas establecidas son las siguientes:

- Octubre: 30 de septiembre.

- Noviembre: 30 de octubre.

- Diciembre: 28 de noviembre.

Estas fechas permiten que los pensionados tengan certidumbre sobre la llegada de sus recursos y puedan planear sus gastos con anticipación.

Tipos de pensiones reconocidas por el ISSSTE

La institución recuerda que existen diversos tipos de pensión, cada una condicionada al tiempo de servicio, edad del asegurado o situaciones derivadas de enfermedad o accidente. Entre ellas se encuentran:

- Pensión por incapacidad parcial permanente. Se otorga cuando un trabajador sufre un accidente o enfermedad de trabajo con afectación orgánica o funcional.

- Pensión por incapacidad total permanente. Aplica en casos donde la valuación es del 100% o el trabajador queda imposibilitado para ejercer su profesión.

- Pensión de viudez o concubinato por accidente de trabajo. Corresponde al cónyuge, concubina o concubinario del asegurado que falleció en esas condiciones.

- Pensión de orfandad. Dirigida a los hijos del trabajador fallecido en riesgo de trabajo, con límites de edad y requisitos escolares.

- Pensión de ascendencia. Aplica a los padres del trabajador fallecido cuando no existan otros beneficiarios con derecho.

- Pensión por cesantía en edad avanzada. Disponible para quienes quedan sin trabajo remunerado a partir de los 60 años.

- Pensión por vejez. Para asegurados con 65 años cumplidos y al menos 25 años de cotización reconocidos por el instituto.

- Pensión por invalidez. Otorgada a quienes pierden más del 50% de su capacidad laboral por enfermedad o accidente no profesional.

- Pensión de viudez o concubinato por enfermedad general. Para beneficiarios del trabajador fallecido en circunstancias ajenas al servicio.

Cómo descargar el talón de pago

El instituto ofrece un sistema en línea que permite a los pensionados descargar su comprobante de pago. El procedimiento consiste en:

1- Ingresar a la página oficial del ISSSTE.

2- Acceder a la sección “Acciones y Programas” y luego a “Servicios en Línea”.

3- Seleccionar la opción “Comprobantes de pago a pensionistas”.

4- Introducir número de pensión y código de adeudo.

5- Elegir el mes y año del comprobante que se desea consultar.

6- Descargar el documento en formato PDF para guardarlo o imprimirlo.

Este servicio permite dar seguimiento al desglose de depósitos y verificar el cumplimiento de las prestaciones.