Rusia apuesta por el trueque: cambiar trigo por autos chinos para sostener su economía

Estados Unidos, Europa y sus aliados han impuesto más de 25,000 sanciones distintas a Rusia por la guerra de Ucrania de 2022 y la anexión de Crimea en 2014, en un intento de hundir la economía rusa, valorada en 2.2 billones de dólares, y socavar el apoyo al presidente Vladimir Putin.

Washington también ha impuesto aranceles a India en respuesta al comercio de petróleo de Nueva Delhi con Moscú.

Putin afirma que la economía rusa ha superado las expectativas. En los dos últimos años ha crecido más deprisa que los países del G7, a pesar de las predicciones occidentales de un desplome. Ha ordenado a empresas y funcionarios que desafíen las sanciones por todos los medios a su alcance.

Sin embargo, cada vez hay más signos de tensión en la economía, que según el banco central está ahora técnicamente en recesión y sufre una elevada inflación.

Algunas medidas punitivas -en particular la desconexión de los bancos rusos del sistema de pagos SWIFT en 2022 y las advertencias de Washington a los bancos chinos el año pasado contra el apoyo al esfuerzo bélico de Rusia- han avivado el temor a sanciones secundarias.

"Los bancos chinos temen ser incluidos en las listas de sanciones secundarias, por lo que no aceptan dinero de Rusia", dijo a Reuters una fuente del mercado de pagos.

Esas preocupaciones parecen estar detrás de la reaparición de las transacciones de trueque, mucho más difíciles de rastrear.

En 2024, el Ministerio de Economía de Rusia publicó una "Guía de transacciones de trueque con el extranjero" de 14 páginas, en la que aconsejaba a las empresas cómo utilizar este método para eludir las sanciones. Incluso proponía la creación de una plataforma comercial que funcionara como bolsa de trueque.

"Las transacciones de trueque de comercio exterior permiten el intercambio de bienes y servicios con empresas extranjeras sin necesidad de transacciones internacionales", decía el documento del ministerio, citando "las condiciones de las restricciones de las sanciones".

Hasta hace poco, había pocos indicios de interés comercial en este tipo de transacciones. Sin embargo, el mes pasado, Reuters informó que la empresa china Hainan Longpan Oilfield Technology Co. pretendía comerciar con aleaciones de acero y aluminio a cambio de motores marinos.

La empresa no respondió a la solicitud de comentarios.

Para este artículo, Reuters ha podido identificar ocho transacciones de este tipo de bienes en especie basándose en fuentes comerciales, declaraciones públicas de los servicios de aduanas y declaraciones de las empresas. No se había informado anteriormente de estas transacciones.

Aunque la agencia de noticias no pudo establecer el valor o volumen global del trueque en la economía rusa debido a la opacidad de las transacciones, tres fuentes comerciales dijeron que la práctica era cada vez más frecuente.

"El crecimiento del trueque es un síntoma de la desdolarización, la presión de las sanciones y los problemas de liquidez entre los socios", dijo a Reuters Maxim Spassky, secretario del Consejo General de la Unión Ruso-Asiática de Industriales y Empresarios, un organismo del sector. Spassky afirmó que es probable que los volúmenes de trueque sigan creciendo.

Una de las fuentes comerciales -que habló bajo condición de anonimato debido a lo delicado de la información- dijo que el sistema ayudaba a eludir las sanciones que desconectan a los bancos rusos de las transacciones en dólares y euros.

Tres analistas dijeron que un posible indicio de la magnitud del trueque era la creciente divergencia entre las estadísticas de comercio exterior del banco central y los propios datos del servicio de aduanas, que alcanzaron los 7,000 millones de dólares en el primer semestre de este año.

En respuesta a una petición de comentarios, el servicio de aduanas de Rusia confirmó que se realizaban trueques con distintos países "para una amplia gama de mercancías". Dijo, sin embargo, que el número de transacciones de trueque era insignificante en comparación con el volumen total de contratos de comercio exterior.

El superávit del comercio exterior ruso entre enero y julio disminuyó un 14% respecto al año anterior, hasta 77,200 millones de dólares (mdd), según datos publicados por el Servicio Federal de Aduanas. Las exportaciones durante este periodo disminuyeron en 11,500 mdd, hasta 232,600 mdd, mientras que las importaciones aumentaron en 1,200 mdd, hasta 155,400 mdd.

El gobierno y el banco central declinaron hablar del trueque con Reuters, más allá de decir que no había datos disponibles sobre tales transacciones, ya que se incluirían en las cifras globales si se notifican legalmente. Una fuente cercana al gobierno dijo que la divergencia de datos podría deberse a diferencias en la metodología.

Autmóviles por grano

En una transacción identificada por Reuters a partir de dos fuentes comerciales, se intercambiaron automóviles chinos por trigo ruso. Según una de las fuentes, los socios chinos de la operación pidieron a sus homólogos rusos que pagaran en grano.

Los socios chinos compraron los vehículos en China a cambio de yuanes. El socio ruso compró grano con rublos. Después, el trigo se cambiaba por autos.

Reuters no pudo establecer los volúmenes negociados, ni el mecanismo por el que los comerciantes decidieron el valor del grano o de los coches.

En otras dos transacciones, se intercambiaron semillas de lino por mercancías, entre ellas electrodomésticos y materiales de construcción procedentes de China, según muestran las declaraciones de aduanas.

Expertos conocedores del comercio exterior ruso señalaron que una de las transacciones de lino, registrada en una declaración de 2024 del servicio de aduanas ruso de la región de los Urales, tenía un valor estimado de unos 100,000 dólares.

China es uno de los principales importadores de semillas de lino rusas, utilizadas en procesos industriales y como producto nutricional.

En otras transacciones, se entregaron metales a China a cambio de maquinaria, se intercambiaron servicios chinos por materias primas y un importador ruso compró aluminio para pagar a una empresa china. Uno de los tratos fue con Pakistán.

Algunas transacciones de trueque han permitido la importación de productos occidentales a Rusia a pesar de las sanciones, dijeron dos fuentes con conocimiento de las transacciones, sin proporcionar detalles sobre qué productos.

En el foro empresarial de la Expo de Kazán, celebrado en agosto, las empresas chinas citaron la cuestión de los acuerdos entre los problemas que obstaculizan el desarrollo del comercio bilateral. Xu Xinjing, presidente de Hainan Longpan Oilfield Technology Co., Ltd, dijo que el comercio de trueque podría ser una solución.

En su intervención en la conferencia, Xu afirmó que "en las actuales condiciones de pagos limitados", el trueque ofrecía nuevas oportunidades a las empresas de Rusia y los países asiáticos.

El trueque no es la única solución. Algunos comerciantes han recurrido a los llamados "agentes de pago", que por una comisión facilitan los pagos a través de diversos sistemas, pero estas transacciones pueden ser arriesgadas.

Otra forma de ejecutar el pago es a través del banco estatal ruso VTB, que tiene una sucursal en Shanghái. Otros utilizan criptomonedas vinculadas al dólar estadounidense.

"Las pequeñas empresas están utilizando activamente las criptomonedas. Algunas transportan efectivo, otras trabajan mediante compensaciones, otras diversifican las cuentas con distintos bancos", afirma Sergey Putyatinsky, vicepresidente de operaciones e informática de BCS, una de las principales empresas financieras rusas.

"Todavía no hay una respuesta tecnológica preparada. La economía está sobreviviendo, y las empresas están aplicando simultáneamente entre 10 y 15 métodos de pago diferentes", afirmó.

