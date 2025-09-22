Estas son las comisiones que BBVA redujo para miles de clientes en México

¿Qué servicios reducen las comisiones?

Desde abril de 2025, BBVA México disminuyó las comisiones en algunos de sus servicios financieros para facilitar ciertas operaciones a sus clientes.

El cambio más relevante afecta a las transferencias internacionales realizadas desde la aplicación BBVA México y el portal BBVA.mx, cuyo costo pasó de 20 a 10 dólares por operación. Esta reducción aplica a personas físicas, personas físicas extranjeras y personas físicas con actividad empresarial (PFAEs).

En cuanto a los retiros de efectivo en el extranjero con tarjetas de débito BBVA, los clientes ya no pagan comisión al banco; únicamente podrían aplicarse cargos establecidos por la institución propietaria del cajero. Esto permite disponer del dinero fuera de México sin costos adicionales por parte de BBVA.

Para las tarjetas de crédito, los retiros de efectivo en el extranjero tienen la misma tarifa que aplica en México por el uso de la línea de crédito.

Con estas modificaciones, el banco busca que más clientes utilicen sus canales digitales para transferencias y retiros, simplificando operaciones que antes implicaban mayores costos.

Más de 155,000 clientes enviaron dinero al extranjero con la app BBVA México en el primer semestre de 2025. (Expansión)

Resultados de BBVA

Durante el primer semestre de 2025, BBVA México reportó un aumento notable en el uso de sus canales digitales para transferencias internacionales.

Más de 155,000 clientes realizaron envíos de dinero al extranjero a través de la aplicación BBVA México, lo que refleja tanto la preferencia por los servicios digitales como la creciente demanda de operaciones transfronterizas.

El banco proyecta que, para finales de 2025, el número de nuevos usuarios que utilicen estos servicios digitales crecerá alrededor de 30%, evidenciando un ritmo acelerado de adopción tecnológica entre sus clientes.