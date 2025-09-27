¿Cuándo reciben aguinaldo los pensionados del IMSS en 2025?

Fecha de pago del aguinaldo del IMSS

De acuerdo con los lineamientos del instituto, el aguinaldo se deposita junto con la pensión del mes de noviembre. Históricamente, este pago se programa el primer día hábil de ese mes. En 2025, el 1 de noviembre caerá en sábado, por lo que el depósito se realizará el lunes 3 de noviembre.

Se recomienda permanecer atento a los canales oficiales para conocer si hay un ajuste en las fechas de pago.

Quiénes reciben el pago del aguinaldo

(Especial)

El beneficio aplica para pensionados que se encuentran bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973. Entre los beneficiarios están quienes reciben pensiones por cesantía en edad avanzada, vejez, viudez, orfandad o ascendencia derivada de un asegurado fallecido, así como los pensionados por incapacidad permanente relacionada con riesgos de trabajo.

Este pago no corresponde a quienes están bajo la Ley de 1997, ya que en ese esquema los recursos se administran a través de cuentas individuales de Afore.

Cuánto me toca de aguinaldo

La cantidad equivale a una mensualidad del monto base de la pensión. No incluye asignaciones familiares ni ayudas asistenciales. En términos prácticos, si un pensionado recibe 8,000 pesos mensuales, el 3 de noviembre recibirá un total de 16,000 pesos: 8,000 pesos de la mensualidad más 8,000 pesos correspondientes al aguinaldo.

Cómo se recibe el aguinaldo

El proceso de entrega es automático. No se requiere solicitarlo ni actualizar datos. El depósito se realiza directamente en la misma cuenta bancaria en la que se recibe la pensión habitual.

Para mayor control, se recomienda revisar el tarjetón digital, ya que en él se identificará de forma separada el concepto del aguinaldo. Si el pago no se refleja en la fecha indicada, es necesario acudir a la unidad médica familiar que te corresponde para la aclaración.

Medidas de seguridad para evitar fraudes

Durante la temporada de pago de aguinaldos suelen aumentar los intentos de fraude dirigidos a pensionados. El instituto aclara que nunca llama ni envía correos electrónicos para solicitar datos personales o bancarios. Tampoco pide contraseñas, códigos de seguridad ni NIPs para liberar depósitos.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) recomienda acudir acompañado a los cajeros automáticos o sucursales bancarias, evitar recibir ayuda de desconocidos y, en la medida de lo posible, usar banca digital o pagos con tarjeta para reducir el manejo de efectivo.

Qué hacer si el pago no se ve reflejado

Si el depósito no aparece en la cuenta el día programado, el pensionado debe contactar de inmediato al IMSS. El número oficial es 800 623 2323, opción 3 “Pensionados”. También se puede acudir a la Unidad de Medicina Familiar correspondiente o a la Subdelegación del IMSS más cercana para presentar la aclaración.

Personal autorizado revisará el caso y, en caso de algún error administrativo, realizará el ajuste necesario para que el recurso llegue al beneficiario.