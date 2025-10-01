Si ya puse el límite de transferencias bancarias, ¿se puede volver a modificar el MTU en los bancos?

¿Qué es el MTU y por qué los bancos lo van a implementar?

El MTU tiene como origen una reforma de las “Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito”, la reglamentación de la CNBV del sistema bancario mexicano, anunciada el 14 de junio de 2024 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El MTU es definido así:

“Monto de referencia de las Operaciones Monetarias realizadas por Usuarios que sean personas físicas a través de los servicios de Banca por Internet, Banca Telefónica Voz a Voz, Banca Telefónica Audio Respuesta y Banca Móvil, definido por dicho Usuario o, en su defecto, estimado por la Institución, utilizado para los fines específicos de las presentes disposiciones.

Es decir, se trata de límite personal para realizar operaciones bancarias por internet, vía telefónica o en las app.

Esta función fue creada como parte de una estrategia para combatir los fraudes financieros, incluida en el Capítulo VIII, Medidas de seguridad operativas de las disposiciones.

Fechas clave

Las entidades bancarias tendrán hasta el 1 de octubre para contar con la infraestructura necesaria para su establecimiento, y un día antes, los usuarios de la banca podrán establecer de manera personalizada su límite.

De acuerdo con la reglamentación de la CNBV, el 1 de enero de 2026 es la fecha límite para que las personas físicas definan sus montos. De no hacerlo, las entidades financieras los establecerán con base en su historial de operaciones monetarias o en perfiles de transacción con otros usuarios.

En caso de que el banco lo establezca, deberá ser enviado al usuario por algún medio que le permita corroborar su recepción y entrará en vigencia al día siguiente de la notificación.

📅 𝗧𝗼𝗺𝗮 𝗻𝗼𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝗹𝗮𝘀 𝗳𝗲𝗰𝗵𝗮𝘀.

A partir de este año tu banco deberá habilitar la opción para establecer tu límite de operaciones digitales (MTU).



🔒 ¡Configura tu MTU y protege lo que es tuyo!#CONDUSEF #MTU #SeguridadFinanciera #ProtegeTuDinero pic.twitter.com/EcWsHgLw1o — CONDUSEF (@CondusefMX) September 25, 2025

¿Se puede cambiar el MTU?

Sí, es una de las funciones que tendrá el usuario de acuerdo con el artículo 287 Bis de las Disposiciones.

Los cambios deberán estar disponibles de manera no presencial o mediante firma en la sucursal. En caso de ser a distancia, tendrá que contar con al menos dos factores de autenticación de categoría distinta para asegurarse de que sea el titular de la cuenta.

Después de la modificación del MTU, el banco realizará un alertamiento al usuario por vía telefónica o correo electrónico, con comunicación cifrada para que confirme la acción.

Tras esto, el nuevo límite entrará en vigor.

¿Cómo el MTU ayudará a proteger mi dinero?

El MTU no tiene la intención de limitar los movimientos de las personas, o de que reciban o manden menos dinero, sino lo contrario. Fue creado como un parámetro para detectar y prevenir eventos fuera del uso habitual de cada usuario, como un posible fraude.

El Monto funciona como un paso adicional de seguridad, y podrá ser modificado según las necesidades del cliente, siempre y cuando pueda verificar que se trate de él.

El uso del dinero no estará limitado, sino que se requiere una validación extra si se excede del MTU.