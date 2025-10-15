Leva Invierte participará en la Semana Nacional de Educación Financiera 2025

De este modo, del 23 al 26 de octubre de 2025, la SNEF abrirá sus puertas en formato presencial y digital, donde participan jugadores clave del sector económico y destaca la presencia de Leva Invierte .

A través de la charla “Lo que me hubiera gustado saber sobre el dinero a los 20”, los especialistas mostrarán que invertir es una herramienta real para alcanzar la seguridad económica, y que nunca es demasiado pronto para empezar a hacerlo.

Con la misión de ayudar a miles de mexicanos a mejorar su bienestar financiero, la intervención de Leva Invierte será en el espacio denominado “Refugio del Conocimiento”, donde reforzará el compromiso con la alfabetización, especialmente en los jóvenes, para motivarlos a tomar decisiones más inteligentes con su dinero.

Asimismo, los expertos brindarán consejos prácticos para impulsar el hábito del ahorro y los principios básicos para entender las inversiones.

Al respecto, Francisco Ramírez, Vocero de Leva Invierte señaló que “tener este acercamiento con los más jóvenes y poner sobre la mesa temas tan importantes como la educación financiera y lo poderoso de las inversiones es uno de los pilares que perseguimos todos en el equipo de Leva Invierte. Queremos hacer un cambio en esta edición de la SNEF, esta es nuestra contribución”.

La charla tendrá lugar el día sábado 25 de octubre a las 13:00 hrs., en la explanada del Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, la entrada es libre para todo el público.

La propuesta de valor de Leva Invierte

Con más de nueve años de experiencia, Leva Invierte se presenta como una opción de inversión de alta confianza. Pertenece a la Sociedad de Alternativas Económicas. S.A. de C.V. y cuenta con un triple respaldo institucional, al estar supervisada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Banco de México y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

