Reebok revela su estrategia para crecer en ventas en México sin ofrecer precios excesivos

Ese ajuste ha llevado a reducir la dependencia de siluetas clásicas y a fortalecer líneas técnicas como training y cross training, además de acelerar el crecimiento en segmentos jóvenes de entre 11 y 15 años, que pasarán de representar 3% a cerca de 15% del negocio en 2026.

El crecimiento también viene acompañado del desarrollo de los puntos de venta, más allá de las 16 tiendas propias que la marca tiene en algunos de los principales centros comerciales del país. La compañía se ha propuesto duplicar su presencia en tiendas especializadas —como Martí e Innovasport—, así como ampliar su distribución en tiendas departamentales.

Aunque habrá menos aperturas que en los últimos dos años, en 2026 Reebok cortará el listón de entre tres y cuatro tiendas que, en línea con su estrategia de expansión, estarán ubicadas en centros comerciales premium o ya consolidados entre los consumidores. El foco está en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, y se evalúa abrir una sucursal en Tijuana, dado el patrocinio al equipo de fútbol local, los Xolos.

El crecimiento físico de Reebok, dice Olvera, dependerá de la disponibilidad de locales comerciales, ya que sus tiendas tienen una extensión de entre 300 y 400 metros cuadrados, aunque en el caso de la unidad de Cancún la superficie alcanza los 1,000 metros cuadrados. “Estamos buscando formatos de entre 700 y 800 metros cuadrados y conseguir este tipo de locales es más complicado”, añade.

El punto central de la estrategia para este año es elevar su participación, que aún es pequeña y se ubica entre 4% y 4.5% del mercado nacional. Este mercado alcanzará un valor de 1,990.5 millones de dólares en 2030, desde los 1,526.9 millones de dólares de 2023, con una tasa de crecimiento anual compuesta de 3.9% entre 2024 y 2030, proyecta Grand View Research.

Aun cuando el mercado mexicano enfrentó en los últimos dos años un ritmo de consumo más moderado, las ventas de Reebok en México duplicaron su tamaño, y para 2026 el reto es crecer alrededor de 40%.

Las claves del crecimiento

Mario Olvera destaca como uno de los principales distintivos de Reebok la historia de la marca, que vivió una época dorada durante las décadas de los 80 y 90, sobre todo en categorías como entrenamiento y fútbol. “Esa es la base para poder regresar de nuevo al mercado. (…) No solo es ofrecer los mismos productos del pasado, que es una de las estrategias de todas las marcas deportivas”, declara.

Uno de los aprendizajes que el director de Reebok México subraya es que, si bien una parte importante de los clientes optó por siluetas clásicas como Club C o Freestyle Low, durante 2025 la percepción del consumidor ha virado hacia la de una marca deportiva, un posicionamiento que buscan potenciar.

“Hoy lo que ve el consumidor es que, por lo que está pagando, está recibiendo un producto con desempeño, confort y calidad. El textil que viene para el próximo año es una renovación al 100%, con proveedores triple A a nivel mundial, y van a ver productos con tecnología y materiales premium a un precio mucho más atractivo que el de la competencia”, señala.

Para Olvera, el respaldo de Authentic Brands Group (ABG), que adquirió Reebok en 2021, ha sido fundamental para sortear los aumentos de costos ligados a los ajustes en las políticas comerciales implementadas por el gobierno de México hacia los países con los que no existe un acuerdo comercial, como China y otros países asiáticos fabricantes de ropa y calzado. “El acceso a productos con un precio competitivo, aun con el tema de los aranceles adicionales, ha sido fundamental para mantener los precios”, dice.

Para cerrar esta pinza y darle visibilidad a la marca en el Mundial de fútbol de este año, Reebok patrocina a la selección de Panamá y busca sumar a un par de jugadores de la selección mexicana, además de reforzar su apuesta en los segmentos de running y entrenamiento físico.

“Nuestro objetivo no es solo el fútbol. Es importante porque es un evento muy atractivo, pero básicamente el crecimiento en ventas deportivas se da con los productos de la selección nacional, que trae otra marca. Entonces, nuestra estrategia está enfocada en seguir creciendo en entrenamiento y en correr”, señala Olvera.