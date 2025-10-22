Condusef alerta por la suplantación de identidad de 16 instituciones financieras

Las instituciones fueron afectadas por la suplantación o uso indebido y sin autorización de su nombre comercial, denominación, logo e incluso de algunos de sus datos fiscales o administrativos, señala la dependencia en un comunicado.

Agregó que estas dependencias notificaron a las autoridades sobre estos delitos.

Las entidades que fueron afectadas por suplantación de identidad fueron:

- Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

- Soluciones Integrales TBY, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

- Avanzadinero, S.A.P.I., de C.V., SOFOM, E.N.R.

- Darfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

- Finank, S.A.P.I., de .C.V., SOFOM, E.N.R.

- JGI Solutions, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

- Stewart Title Guaranty de México, S.A. de C.V.

- Administradora Aristo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

- Operadora Fiji, S.A.P.I De C.V, SOFOM, E.N.R.

- Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

- Crédito para Crecer con México, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.

- Capital a Tu Favor, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

- Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.

- D1 Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

- Banco Forjadores, S.A., Institución de Banca Múltiple

- Apoyo Económico de Baja California, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R

¿Cómo evitar caer en un fraude?

Es importante que estés atento a las compras y servicios que contratas, ya que puedes ser víctima de un intento de fraude, pues los estafadores utilizan medidas cada vez más sofisticadas para engañar a las personas.

Siempre desconfíes cuando ofrecen dinero fácil o un trabajo y nunca entregar datos ni claves personales.

BBVA ofrece las siguientes recomendaciones

- Nunca realices clic en enlaces sospechosos o no conocidos. Asegúrate que proceden de una fuente confiable.

- Toma atención que las direcciones web son oficiales y no descargues aplicaciones o acceder a páginas web desde un QR, SMS o email de dudosa procedencia.

- Desconfía de las llamadas o mensajes que denotan cierto grado de urgencia o que adviertan algún riesgo sobre el dinero.

- Revisar que el nombre de la empresa esté bien escrito, que los colores se correspondan con la marca y que no haya publicidades sospechosas en el sitio.

- Desconfía siempre te ofrecen dinero fácil, más barato o modalidades en horarios o pagos sospechosos.

Analiza que las direcciones de correo electrónico contengan un nombre de comercio seguro junto al dominio y no incluya palabras o caracteres extraños.