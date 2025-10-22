No hay quien se salve de la delincuencia. La Condusef lanzó una alerta para que los usuarios de servicios financieros extremen sus precauciones, ya que 16 instituciones denunciaron la suplantación de identidad para cometer fraudes.
Condusef alerta por la suplantación de identidad de 16 instituciones financieras
Las instituciones fueron afectadas por la suplantación o uso indebido y sin autorización de su nombre comercial, denominación, logo e incluso de algunos de sus datos fiscales o administrativos, señala la dependencia en un comunicado.
Agregó que estas dependencias notificaron a las autoridades sobre estos delitos.
Las entidades que fueron afectadas por suplantación de identidad fueron:
- Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
- Soluciones Integrales TBY, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
- Avanzadinero, S.A.P.I., de C.V., SOFOM, E.N.R.
- Darfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
- Finank, S.A.P.I., de .C.V., SOFOM, E.N.R.
- JGI Solutions, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
- Stewart Title Guaranty de México, S.A. de C.V.
- Administradora Aristo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
- Operadora Fiji, S.A.P.I De C.V, SOFOM, E.N.R.
- Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
- Crédito para Crecer con México, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.
- Capital a Tu Favor, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.
- D1 Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
- Banco Forjadores, S.A., Institución de Banca Múltiple
- Apoyo Económico de Baja California, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R
¿Cómo evitar caer en un fraude?
Es importante que estés atento a las compras y servicios que contratas, ya que puedes ser víctima de un intento de fraude, pues los estafadores utilizan medidas cada vez más sofisticadas para engañar a las personas.
Siempre desconfíes cuando ofrecen dinero fácil o un trabajo y nunca entregar datos ni claves personales.
BBVA ofrece las siguientes recomendaciones
- Nunca realices clic en enlaces sospechosos o no conocidos. Asegúrate que proceden de una fuente confiable.
- Toma atención que las direcciones web son oficiales y no descargues aplicaciones o acceder a páginas web desde un QR, SMS o email de dudosa procedencia.
- Desconfía de las llamadas o mensajes que denotan cierto grado de urgencia o que adviertan algún riesgo sobre el dinero.
- Revisar que el nombre de la empresa esté bien escrito, que los colores se correspondan con la marca y que no haya publicidades sospechosas en el sitio.
- Desconfía siempre te ofrecen dinero fácil, más barato o modalidades en horarios o pagos sospechosos.
Analiza que las direcciones de correo electrónico contengan un nombre de comercio seguro junto al dominio y no incluya palabras o caracteres extraños.