Este banco digital hace crecer más tu dinero, superando a Nu y Mercado Pago

Ualá ofrece hasta 16% de rendimiento

La Cuenta con Rendimiento de Ualá permite que tu dinero crezca de manera diaria, sin complicaciones. Por defecto, tu saldo genera un 7.75% anual hasta $30,000.

Sin embargo, puedes aumentar la tasa hasta 16% anual durante el mes si cumples alguna de estas condiciones:

Gastar al menos $3,000 al mes con tu tarjeta Ualá.

Recibir tu nómina en Ualá.

Cada mes, el contador se reinicia: el primer día del nuevo mes todo vuelve a empezar, y mientras antes cumplas las condiciones, más días disfrutarás del 16% anual en tu saldo.

Tu dinero se mantiene disponible en todo momento y está protegido por el IPAB hasta por 400 mil UDIS. Puedes consultar y calcular tus rendimientos directamente en la app, eligiendo cuánto tiempo y cuánto dinero quieres mantener en tu cuenta.

En pocas palabras, la Cuenta con Rendimiento te permite hacer crecer tu dinero de forma segura y flexible, con la ventaja de que los intereses se generan de manera diaria y puedes verlos en tiempo real desde la aplicación.

Ualá lidera con hasta 16% anual, intereses diarios y saldo protegido por el IPAB hasta 400 mil UDIS. (Marcos Brindicci/Reuters)

Nu ofrece rendimiento del 15%

La Cajita Turbo de Nu es una funcionalidad dentro de la Cuenta Nu de Débito que permite a los usuarios obtener un rendimiento de 15% anual sobre su dinero, con disponibilidad inmediata. Para acceder a este beneficio, basta con realizar una transacción al mes con cualquier tarjeta Nu, de crédito o débito. La activación ocurre entre 3 y 5 días hábiles después de la operación.

El rendimiento se aplica hasta un saldo máximo de $25,000, aunque los usuarios pueden seguir utilizando otras Cajitas Nu para ahorrar montos mayores. La herramienta permite separar el dinero en diferentes “Cajitas”, facilitando la organización de los ahorros y la generación de intereses diarios, sin perder liquidez ni necesidad de trámites adicionales.

De acuerdo con Nu, la Cajita Turbo busca reconocer la fidelidad de los usuarios y fomentar hábitos de ahorro, ofreciendo uno de los rendimientos más altos del mercado con control total desde la app.

Nu ofrece 15% anual a usuarios que hagan al menos una transacción al mes con sus tarjetas. (Cortesía )

Mercado Pago reduce su rendimiento a 13% anual

La plataforma de pagos digitales Mercado Pago ofrece actualmente un rendimiento de 13% anual para los usuarios que activen la promoción desde su cuenta, una disminución respecto a las tasas anteriores de 15% y 14% registradas en meses recientes.

Para acceder al beneficio, los usuarios deben ingresar a su cuenta, seleccionar “Activa tus ganancias del 13 % anual” y confirmar la activación. El dinero comenzará a generar ganancias en dos días hábiles.

La promoción está limitada a un saldo máximo de $25,000 pesos por persona y se aplica únicamente a los ingresos realizados a través de Mercado Pago Standard, incluyendo transferencias bancarias, depósitos en efectivo y pagos con tarjeta de débito.

Mercado Pago aclara que no es una entidad financiera, y que la promoción no constituye un rendimiento de inversión, sino un beneficio temporal derivado de la promoción. La vigencia actual es del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025, y la plataforma puede modificar las condiciones o suspender el beneficio en cualquier momento.

Mercado Pago reduce su rendimiento a 13% anual, aplicable a saldos hasta $25,000 y sujeto a activación mensual. (Rafael Henrique / SOPA Images/Rafael Henrique / SOPA Images vi)

Rendimientos de Klar

Klar ofrece a sus usuarios diferentes opciones de inversión con tasas competitivas. Con Inversión Max , los usuarios con membresía Plus o Platino pueden obtener hasta 15% de rendimiento anual. El producto permite invertir a plazos fijos desde 7 días hasta 1 año, con tasas garantizadas y protegidas hasta el final del período.

Las inversiones se pueden realizar desde $100 pesos a través de la aplicación de Klar, y los depósitos están asegurados hasta 25,000 Unidades de Inversión (UDIs) bajo la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Sin embargo, existen algunas limitaciones: para acceder a la tasa máxima es necesario contar con membresía Plus o Platino, y los rendimientos más altos requieren comprometer el dinero por plazos más largos.

La tasa máxima depende del cumplimiento de estas condiciones, por lo que no todos los usuarios obtendrán el 15% de manera inmediata.

Klar llega a 15% anual con su producto Inversión Max para usuarios Plus o Platino. (Cortesía)

Rendimientos de Stori

Stori ofrece a sus usuarios varias opciones de ahorro con rendimiento, adaptadas según sus necesidades financieras.

Con Stori Cuenta+, el dinero está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, sin penalizaciones, y genera un rendimiento nominal de 8% anual, una alternativa útil para imprevistos o emergencias.

Por su parte, Stori Inversión+ permite comprometer el dinero a plazos de 30, 90, 180 o 360 días, con tasas que van de 7% a 8.20% anual, pensadas para quienes buscan alcanzar metas o proyectos específicos.

En ambos casos, Stori combina flexibilidad y rendimientos competitivos, ofreciendo a los usuarios control sobre su dinero y opciones según su perfil de ahorro.

Stori combina flexibilidad y seguridad. (Cortesía)

Las conclusiones

En conclusión, el mercado de fintechs en México ofrece una variedad de opciones para hacer crecer el dinero de manera segura, cada una con características y condiciones distintas. Ualá lidera con hasta 16% anual bajo ciertas condiciones, mientras que Nu y Klar alcanzan 15% para usuarios que cumplen requisitos específicos.

Mercado Pago, por su parte, ha reducido su rendimiento a 13% anual, y Stori ofrece alternativas más conservadoras con tasas entre 7% y 8.2%, con liquidez inmediata o plazos fijos. La elección dependerá del perfil del usuario, su necesidad de liquidez y su disposición a cumplir los requisitos para acceder a las tasas más altas.