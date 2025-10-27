Publicidad

Economía

FMI sugiere a Banxico perfeccionar herramientas de comunicación

El Fondo Monetario Internacional publicó una consulta en la que destacó la labor de Banxico para hacer que la inflación volviera al rango de variabilidad, pero pidió anclar expectativas.
lun 27 octubre 2025 12:59 PM
Banxico debe mantener ancladas las expectativas y fortalecer transparencia. (Anylu Hinojosa-Peña)

El Fondo Monetario Internacional (FMI) sugirió al Banco de México (Banxico) perfeccionar sus herramientas de comunicación con el fin de anclar mejor las expectativas.

En la Consulta del Artículo IV, publicada este lunes, el FMI elogió la labor de Banxico por lograr que la inflación volviera al rango de variabilidad.

El FMI consideró que el relajamiento monetario debe continuar siempre que haya señales claras de que la inflación va en una trayectoria sostenida a la meta del 3%.

"Los directores coincidieron en que se podría considerar la posibilidad de perfeccionar las herramientas de comunicación de Banxico para fortalecer la transmisión de la política monetaria y anclar mejor las expectativas de inflación, al tiempo que se salvaguarda la flexibilidad y se mantiene la credibilidad", señala el documento.


En la evaluación del FMI se destacó que la economía crecerá 1% este año y esperan un crecimiento ligero a 1.5% para el siguiente año; destacaron que los riesgos persisten por lo que las políticas macroeconómicas deben mantenerse sólidas.

"El crecimiento potencial de México depende de cerrar brechas de infraestructura, fortalecer el estado de derecho y profundizar la integración con sus socios comerciales globales", destacó.


Sobre el sistema financiero, el FMI dijo que México cuenta con solidez ante su elevado capital y liquidez, pero destacó que tras los señalamientos por parte de Estados Unidos sobre lavado de dinero, se tiene la necesidad de seguir fortaleciendo la coordinación interinstitucional y la supervisión basada en el riesgo para combatir los delitos financieros.

