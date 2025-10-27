FMI sugiere a Banxico perfeccionar herramientas de comunicación

El FMI consideró que el relajamiento monetario debe continuar siempre que haya señales claras de que la inflación va en una trayectoria sostenida a la meta del 3%.

"Los directores coincidieron en que se podría considerar la posibilidad de perfeccionar las herramientas de comunicación de Banxico para fortalecer la transmisión de la política monetaria y anclar mejor las expectativas de inflación, al tiempo que se salvaguarda la flexibilidad y se mantiene la credibilidad", señala el documento.

En la evaluación del FMI se destacó que la economía crecerá 1% este año y esperan un crecimiento ligero a 1.5% para el siguiente año; destacaron que los riesgos persisten por lo que las políticas macroeconómicas deben mantenerse sólidas.

"El crecimiento potencial de México depende de cerrar brechas de infraestructura, fortalecer el estado de derecho y profundizar la integración con sus socios comerciales globales", destacó.

Sobre el sistema financiero, el FMI dijo que México cuenta con solidez ante su elevado capital y liquidez, pero destacó que tras los señalamientos por parte de Estados Unidos sobre lavado de dinero, se tiene la necesidad de seguir fortaleciendo la coordinación interinstitucional y la supervisión basada en el riesgo para combatir los delitos financieros.