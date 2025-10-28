¿Qué trámites de Infonavit tienes que hacer según tu estatus? Estos son sus requisitos y modalidades

¿Qué trámites ofrece el Infonavit?

En 2025, el Infonavit tiene a disposición 31 trámites diferentes para los tipos de públicos (trabajadores, empleadores, pensionados, solicitantes de información), de los cuales 21 tienen opción presencial.

Estos son unos de los principales orientados para derechohabientes, trabajadores y jubilados:

Para personas Derechohabientes:

A) Inscripción y formalización del crédito

Refiere a los últimos pasos para que se autorice el crédito de vivienda, y es un trámite exclusivamente presencial.

Requisitos:



Solicitud de inscripción de crédito; original y copia de identificación oficial (credencial de elector, pasaporte, cédula profesional o cartilla del servicio militar);

Original de acta de nacimiento;

Carta de designación de beneficiarios (opcional, con formato oficial);

Formato de autorización de la consulta del historial crediticio, sólo para Infonavit Total y Tu 2do Crédito Infonavit, para los créditos originados con el programa Crédito Seguro presentar el avalúo en papel;

Copia del estado de cuenta bancario del que vende (para verificar su clabe bancaria);

Para los créditos Mejoravit ampliación, original y copia de un comprobante de domicilio a tu nombre con un máximo de 3 meses de antigüedad;

Aviso de Retención de Descuentos, firmado o sellado por la empresa, y presupuesto y contrato de obra firmado por el derechohabiente;

Para Arrendavit: acuerdo de condiciones de arrendamiento firmado por las dos partes con no más de 30 días naturales de antigüedad y comprobante de domicilio no mayor a 3 meses;

Para el programa complementario Ésta es tu casa: Formato de apoyo para el registro de vivienda usada en RUV y Solicitud de subsidio federal; adicionalmente para el crédito conyugal se necesita original de acta de matrimonio.

Tiempo de respuesta del Infonavit: 30 días naturales.

B) Solicitud de cancelación de crédito

En caso de que no quieras continuar con el crédito que solicitaste, puedes cancelarlo, una vez hayan pasado tres semanas de la inscripción. Solo eso sí, la única modalidad para hacerlo es presencial.

No se requieren documentos adicionales, sino que se realizará una solicitud en las oficinas de Infonavit.

Tiempo de respuesta del Infonavit: 30 días naturales.

C) Devolución de pagos de crédito no originado

En congruencia con el trámite anterior, si después de cancelar el crédito con la institución y se te descontó el pago, puedes solicitar la devolución.

En este caso, se puede solicitar de manera presencial y por vía telefónica, y tampoco se necesitan documentos adicionales para el trámite.

Tiempo de respuesta del Infonavit: 20 días hábiles, con posibilidad de ampliarse por 10 días hábiles más.

Para personas trabajadoras

A) Separación de cuentas

Este trámite se realiza para los trabajadores que comparten su Número de Seguridad Social (NSS), ya sea por homonimia o invasión de cuentas. Con ello, se establece un número propio y definitivo para que se registren sus recursos.

El trámite está disponible en línea y por vía telefónica, además de presencial.

Requisitos: Cabe mencionar que este trámite no puede realizarse solamente en el Infonavit, sino que es la última instancia de tres para culminar con el proceso.

Se debe acudir al IMSS para obtener una aclaración del NSS y obtener una Certificación de Regularización y/o Corrección de Datos Personales. Es necesario ir a la Afore para iniciar la separación de cuentas. El Infonavit revisará el diagnóstico y realizará el proceso.

Tiempo de respuesta del Infonavit: Hasta 90 días naturales, y con conclusión hasta 40 días naturales.

B) Unificación de cuentas

En caso de que una persona tenga varios Números de Seguro Social (NSS), puede integrar todos los recursos en una sola cuenta. El trámite puede solicitarse de manera telefónica y presencial.

Requisitos: Cabe mencionar que este trámite no puede realizarse solamente en el Infonavit, sino que es la última instancia de tres para culminar con el proceso.

Se debe solicitar la Unificación de Cuentas ante el IMSS, y obtener una Certificación de Regularización y/o Corrección de Datos Personales. Acudir a la Afore para confirmar la unificación, y deberán otorgar una Constancia de Conclusión del Proceso de Unificación de Cuentas. Se verá reflejado el trámite en el Infonavit, y los recursos deberán haber sido trasladados, Si pasados 40 días hábiles de hacer la constancia de conclusión no se ve el cambio en la Subcuenta de Vivienda, acude al Infonavit.

Tiempo de respuesta del Infonavit: 15 días hábiles.

