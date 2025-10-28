¿Qué trámites de Infonavit tienes que hacer según tu estatus? Estos son sus requisitos y modalidades

Para personas acreditadas
A) Corrección de datos
Consiste en actualizar o corregir el nombre, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), NSS, así como de la fecha de nacimiento, domicilio, factor de pago, plazo de crédito en la base de datos del Infonavit.
El trámite está disponible de manera presencial, por teléfono y en línea.
Requisitos: El solicitante deberá presentar el RFC, NSS, la fecha de nacimiento y el plazo de crédito en la base de datos del Infonavit.
Tiempo de respuesta del Infonavit: 20 días hábiles, con posibilidad de ampliarse por 10 días hábiles más.
B ) Solicitud o aclaración de una reestructura de crédito
En casos de tener problemas para pagar el crédito, se puede solicitar una reestructura para ajustar las aportaciones.
El trámite está disponible de manera presencial como en línea desde Mi Cuenta Infonavit (MCI).
Requisitos: El convenio de reestructura firmado por el titular y por la jefatura de cobranza, además de identificación oficial vigente con fotografía.
Tiempo de respuesta del Infonavit: 20 días hábiles, con posibilidad de ampliarse por 10 días hábiles más.
C) Carta de saldo para Pasivo Infonavit
Si vas a comprar una casa que está hipotecada por el Infonavit, solicita la carta para que la presentes en el momento en que se inscriba el crédito.
La solicitud solo está disponible con trámite presencial.
D) Cancelación de hipoteca
En caso de haber terminado de pagar el crédito, las personas acreditadas deberán solicitar la carta de cancelación de hipoteca.
El trámite está disponible de manera presencial, por teléfono y en línea desde Mi Cuenta Infonavit (MCI).
Requisitos: Los solicitantes deberán presentar el número del crédito otorgado.
Tiempo de respuesta del Infonavit: 20 días hábiles, con posibilidad de ampliarse por 10 días hábiles más.
E) Liberación por autoseguro
Consiste en la liberación de tu crédito en caso de invalidez definitiva, incapacidad total permanente, incapacidad parcial permanente del 50% o más, o por defunción de los acreditados y acreditadas.
El trámite solo está disponible en la modalidad presencial.
Requisitos:
- Acta de defunción / Acta de defunción apostillada (cuando la defunción ocurre en el extranjero).
- Identificación oficial del titular del crédito y del solicitante (copia de la credencial del IFE vigente, cartilla militar o pasaporte).
- Laudo en firme con la designación expresa de personas beneficiarias (cuando aplique).
Tiempo de respuesta del Infonavit: 20 días hábiles, con posibilidad de ampliarse por 10 días hábiles más.
F) Historial de aportaciones del Fondo Nacional de Vivienda
Esta solicitud permite visualizar la forma total o parcial de las aportaciones realizadas por tus patronas o patrones a lo largo de la vida laboral. Además de los acreditados, también está disponible para las personas trabajadoras y pensionadas.
La información se puede consultar en línea, presencial y por correo electrónico.
Requisitos:
- Formato de Solicitud de Historial de Aportaciones
- Identificación oficial vigente
- Número de Seguridad Social (NSS)
- Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
- Clave Única de Registro Poblacional (CURP)
Tiempo de respuesta del Infonavit: 20 días hábiles.