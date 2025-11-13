Publicidad

Finanzas Personales

¿Cuándo termina el Buen Fin 2025? Esta es la fecha exacta y el horario

Las reglas de esta edición incluyen validación digital para comercios y consumidores, así como requisitos para participar en el sorteo anual.
jue 13 noviembre 2025 10:36 AM
¿Cuándo se acaba el Buen Fin 2025? Esta es la fecha exacta y el horario para aprovechar las promociones
La jornada incluye tiendas físicas, supermercados, plataformas digitales y micro, pequeñas y medianas empresas inscritas en el registro oficial. (Henry Romero/REUTERS)

Este jueves 13 de noviembre dio inicio el Buen Fin 2025, periodo en el que comercios de distintos giros participan con promociones y ventas especiales. La jornada incluye tiendas físicas, supermercados, plataformas digitales y micro, pequeñas y medianas empresas inscritas en el registro oficial.

Te decimos cuándo termina y más detalles para que programes tus compras en tiempo y forma.

Qué tiendas participan en el Buen Fin

Participan negocios de diversos sectores comerciales registrados en la plataforma oficial del programa.

Grandes almacenes y moda

El Palacio de Hierro

Liverpool

Sears

Suburbia

Coppel

H&M

Sanborns

Supermercados y clubes de precio

- Walmart

- Bodega Aurrerá

- Walmart Express

- Soriana

- Mega

- Chedraui

- Sam’s Club

- Costco

Comercio en línea

- Amazon

- Mercado Libre

- Temu

- AliExpress

- CyberPuerta

- Linio

Ropa y calzado deportivo

- Nike

- Adidas

- Zara

- Bershka

- Pull&Bear

Tiendas de conveniencia

- Oxxo

- 7-Eleven

- K-Mart

Para qué sirve el código QR de las tiendas

Las reglas de operación de 2025 indican que todos los establecimientos registrados deben colocar un código QR visible en tiendas físicas y plataformas digitales.

Los lineamientos establecen que cada empresa debe ingresar a https://www.elbuenfin.org/inicio, registrar los datos del negocio o sucursal y descargar la imagen del QR desde la sección “Empresas registradas”. Ese código debe incorporarse en materiales publicitarios, sitios web y redes sociales.

Al escanear el QR, consumidores pueden verificar si la empresa está formalmente inscrita, así como consultar su nombre, descripción y domicilio. Esta validación permite confirmar que las compras pueden participar en el sorteo del Buen Fin.

Las transacciones deben realizarse con medios de pago electrónicos y ser iguales o mayores a 250 pesos, siempre dentro del periodo del 13 al 17 de noviembre de 2025 y en establecimientos correctamente registrados.

También se requiere el registro de todas las empresas participantes. Las micro, pequeñas y medianas empresas pueden integrarse al sorteo según las bases, términos, condiciones y requisitos publicados por el SAT en https://www.sat.gob.mx

Cuándo termina el Buen Fin

La edición 2025 concluye el lunes 17 de noviembre a las 23:59 hrs, conforme al calendario oficial del programa.

