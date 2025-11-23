¡Cuidado! El Mundial abona terreno para fraudes en sitios de apuestas

"Es un mercado que está a punto de explotar con jugadores genuinos que quieren dar un servicio seguro, pero no hay educación para que las personas sepan cuáles son sitios seguros y cuáles son falsos", aseguró.

Cifras de Sumsub señalan que el mercado de las apuestas es de 25,000 millones de pesos. Mientras, el 41% de los mexicanos participa en actividades de apuestas, porcentaje que se eleva a 46% entre los aficionados al futbol, según datos de YouGov.

Además, Latinoamérica es la región donde más fraudes se cometen a nivel mundial, asegura Galloway.

Aprovechan el furor

El furor de las personas al ver los partidos del Mundial provocará que algunas busquen "hacerlo más divertido" apostando en línea, y este puede ser el momento en el que sean víctimas, detalla el entrevistado.

Un estudio de Kantar señala que los grandes eventos deportivos, como el Super Bowl o la final de la Champions League, impulsan significativamente el interés y la participación en apuestas.

El gobierno de México estima que se reciban a 5.5 millones de visitantes y una derrama económica de entre 1,800 y 3,000 millones de dólares.

Hay un factor extra que los defraudadores conocen al momento de enganchar a las personas: cuatro millones de personas padecen de ludopatía en México, una enfermedad que los hace adictos a las apuestas.

La UNAM señala que trastornos de personalidad, depresión, ansiedad y trastorno bipolar pueden detonar aún más esta enfermedad.

Así, los defraudadores identifican a las personas que apuestan y buscan recuperar su dinero.

"Los factores más grandes para identificar (a un ludópata) es que estás intentando recuperar lo que has perdido y los estafadores saben exactamente lo que están haciendo, conocen la psicología y saben ubicar las personas", advirtió Galloway.

