La ciberdefensa es ventaja competitiva para los fabricantes

Un informe de Deloitte señala que el 45% de los usuarios de smart home indicó que instalaría uno o dos dispositivos que respondieran a sus necesidades inmediatas; y el 79% consideró importante que sus dispositivos fueran interoperables.

Los dispositivos domésticos inteligentes, como refrigeradores, aspiradoras, altavoces o cámaras, se multiplican y son nuevos blancos de ciberdelincuentes, ya que un dispositivo mal protegido puede dar acceso a datos personales, credenciales o a otros equipos conectados en la misma red. Además del riesgo de fraudes o incluso de suplantación de identidades digitales

Esto generó que incluso se impulsaran nuevos esquemas, como Matter, donde empresas fabricantes, que van desde Apple hasta Google, deben responder a estándares globales cada vez más estrictos y a regulaciones desde el diseño.

“Queremos que los usuarios disfruten de la conectividad con tranquilidad. Por eso, hemos aplicado nuestra solución de seguridad propia, Knox, a todos los electrodomésticos con Wi-Fi desde 2018”, precisó Seung Moon.

Según la empresa, la nueva generación de productos incorpora Knox Matrix, una arquitectura donde los dispositivos conectados se supervisan entre sí para detectar riesgos, y Knox Vault, un chip dedicado que almacena información sensible de manera independiente.

A ello se suma la adopción de criptografía poscuántica, una tecnología que anticipa los riesgos de la próxima era de la computación cuántica.

Aunque la surcoreana es una de las más vocales en este frente, no está sola. La tendencia a convertir la seguridad en argumento de venta ya es global. Amazon, Google y Apple también refuerzan sus ecosistemas, la primera con certificaciones “Works with Alexa” y controles de privacidad, Google con una arquitectura más cerrada para sus dispositivos Nest y Apple con el modelo integrado de HomeKit, centrado en la protección de datos locales.