Finanzas Personales

Estas son las marcas de queso manchego que no cumplen con lo que dice el empaque según Profeco

Profeco evaluó quesos manchego tipo imitación y productos lácteos; algunos no cumplen lo que declaran en su etiqueta o no deberían venderse bajo ese nombre.
lun 01 diciembre 2025 11:12 AM
Los resultados muestran diferencias importantes en ingredientes, composición y cumplimiento normativo. (fcafotodigital/Getty Images)

Quesadillas, sincronizadas o sándwiches suelen prepararse con queso manchego porque es uno de los productos más comunes y accesibles en supermercados. Aunque parece una elección sencilla, no todas las opciones en el refrigerador son realmente queso, ni todas cumplen lo que dicen en su etiqueta.

Durante la última revisión de calidad publicada en la Revista del Consumidor de diciembre 2025, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) analizó diferentes presentaciones comercializadas como queso manchego, imitación o producto lácteo estilo manchego. Los resultados muestran diferencias importantes en ingredientes, composición y cumplimiento normativo.

A continuación encontrarás qué evaluó la dependencia y qué marcas no cumplen con lo que dicen.

Qué evaluó Profeco en los quesos manchego

La dependencia analizó productos vendidos como:

- Queso manchego

- Imitación queso manchego

- Producto lácteo estilo manchego

Las pruebas incluyeron:

- Cumplimiento de etiquetado (normas aplicables)

- Composición e ingredientes

- Contenido neto real vs declarado

- Perfil nutrimental

- Tipo de grasa utilizada (animal o vegetal)

- Proteínas y rendimiento en fundido

Las verificaciones se realizaron bajo estándares oficiales como la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 y lineamientos de composición láctea aplicables en su categoría.

Las marcas que presentan irregularidares

Productos que resaltan ser manchego, pero son quesos procesados

Profeco indica que estos productos incumplen la NOM-051-SCFI/SSA1-2010, ya que su denominación puede inducir a error al consumidor:

- Lala — Queso fundido tipo manchego procesado pasteurizado

Resalta la palabra manchego, pero corresponde a un queso fundido procesado.

- Great Value — Queso manchego procesado en rebanadas

Se presenta como queso manchego, aunque pertenece a la categoría de queso procesado.

- Kraft Singles — Queso procesado tipo manchego

Usa la frase tipo manchego, lo que puede confundir al consumidor sobre su composición real.

- Zwan Premium — Queso procesado tipo manchego

- Destaca la palabra manchego, pero no cumple con las características de un queso natural.

- FUD — Queso fundido manchego ahumado rebanado

- Usa el término manchego, aunque pertenece a la categoría de queso fundido procesado.

Productos con problemas de información en etiqueta

- Charrúa — Queso manchego a granel

No presenta domicilio del fabricante ni instrucciones de conservación.

Incumple el artículo 25 del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios.

- Casa del Campo — Queso manchego semicurado

Presenta lote y caducidad en una etiqueta adherida y no en el envase original, lo que incumple la NOM-051-SCFI/SSA1-2010.

Productos que declaran más grasa de la que realmente contienen

Lo declarado en la etiqueta no coincide con el análisis de laboratorio

- Flor de Alfalfa — Queso manchego

Declara 27 g de grasa por cada 100 g, pero contiene 22.2 g /100 g.

- Golden Hills — Queso manchego rebanado

Declara 29 g de grasa por cada 100 g, pero contiene 22.2 g /100 g.

Los productos que no cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas pueden ser sujetos a medidas precautorias, requerimientos a proveedores o procedimientos por infracciones a la ley.

Las marcas que sí cumplen según el estudio

- Caperucita queso manchego (a granel)

Cumple con parámetros de proteína, grasa butírica y contenido energético.

- Carranco queso manchego 400 g

Ingredientes acordes a queso manchego, con valores nutrimentales consistentes con lo declarado.

- Charrúa queso manchego (versión sin observación)

Cumple con composición láctea y valores nutrimentales correspondientes.

- Great Value queso tipo manchego 485 g

Etiquetado correcto y composición conforme a la denominación “tipo manchego”.

- Flor de Alfalfa queso manchego 400 g

Cuenta con etiquetado completo y parámetros nutrimentales dentro del estándar.

- Esmeralda queso manchego 400 g

Cumple con contenido lácteo y valores especificados en la etiqueta.

mejores-plumas-profeco
Finanzas Personales

Estas plumas escriben más de 2 kilómetros por menos de 5 pesos y Profeco lo comprobó

Qué significa que diga “imitación”, “producto lácteo” o “estilo”

- El queso manchego debe elaborarse con leche y grasa láctea.

- La imitación queso puede contener grasas vegetales u otros sustitutos.

- Los productos con leyenda "estilo manchego" no es queso, solo replica sabor o textura.

- Y la leyenda "Tipo o estilo" no garantiza que sea equivalente al original.

Qué debes revisar en la etiqueta

- Nombre correcto del producto

- Tipo de grasa utilizada

- Sellos nutrimentales

- Declaración de contenido neto

- Ingredientes principales

